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奧斯卡真的火了！曝威爾史密斯打人後「拒絕離開典禮」

▲奧斯卡官方證實，威爾史密斯毆人後拒絕離場，美國影藝學院即將對他進行紀律處分程序。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧斯卡官方證實，威爾史密斯毆人後拒絕離場，美國影藝學院即將對他進行紀律處分程序。（圖／美聯社／達志影像）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-31 08:06:012022-03-31 08:22:58

新科奧斯卡影帝威爾史密斯在頒獎典禮上，不滿生病的老婆被調侃，衝上台毆打頒獎人克里斯洛克，美國影藝學院台灣時間今（31日）證實，威爾在打人後，工作人員請他離開現場，遭對方拒絕，學院當時便決定一定會做出其他處置。

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▲克里斯洛克（左）拿威爾史密斯老婆脫髮症當笑哏，威爾暴怒衝上台，狠狠揍了克里斯一拳，怒嗆「少從你的臭嘴說我老婆的名字」！（圖／美聯社／達志影像）
▲▼克里斯洛克（上下圖左）拿威爾史密斯老婆脫髮症當笑哏，威爾暴怒衝上台，狠狠揍了克里斯一拳，怒嗆「少從你的臭嘴說我老婆的名字」！（圖／美聯社／達志影像）
▲頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）引言開了威爾史密斯老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的玩笑，引發威爾史密斯怒火，竟衝上台揮了克里斯洛克一拳。（圖／美聯社）
據外媒報導，影藝學院發布聲明，威爾史密斯違反學院章程不得有「非允許的肢體接觸」、「恐嚇、辱罵、威脅」等規定，已經損害影藝學院威信，4月18日將召開董事會議，討論該對威爾祭出何種紀律處分，可能暫停、開除其影藝學院會員資格。

▲奧斯卡將懲處威爾史密斯。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧斯卡將懲處威爾史密斯。（圖／美聯社／達志影像）
此外，影藝學院於聲明中再度克里斯洛克表達歉意：「對於洛克先生在舞台上所經歷的事，我們感到抱歉，謝謝你那一刻堅韌的表現。」另也對當晚與會的所有嘉賓、觀眾道歉，「這本該是個值得慶祝的典禮」。

▲奧斯卡再次對克里斯洛克道歉。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧斯卡再次對克里斯洛克道歉。（圖／美聯社／達志影像）
事實上，事發當天，就有不具的影藝學院高層呼籲，應該商討「收回威爾史密斯的獎座」，不過老牌黑人影星、也是理事會成員的琥碧戈柏表示，威爾的影帝獎座不會被撤回，因為受害人沒有提告，「但我相信他必然要承擔後果」。（編輯：楊穎軒）

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