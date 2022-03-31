奧斯卡真的火了！曝威爾史密斯打人後「拒絕離開典禮」
新科奧斯卡影帝威爾史密斯在頒獎典禮上，不滿生病的老婆被調侃，衝上台毆打頒獎人克里斯洛克，美國影藝學院台灣時間今（31日）證實，威爾在打人後，工作人員請他離開現場，遭對方拒絕，學院當時便決定一定會做出其他處置。
據外媒報導，影藝學院發布聲明，威爾史密斯違反學院章程不得有「非允許的肢體接觸」、「恐嚇、辱罵、威脅」等規定，已經損害影藝學院威信，4月18日將召開董事會議，討論該對威爾祭出何種紀律處分，可能暫停、開除其影藝學院會員資格。
此外，影藝學院於聲明中再度克里斯洛克表達歉意：「對於洛克先生在舞台上所經歷的事，我們感到抱歉，謝謝你那一刻堅韌的表現。」另也對當晚與會的所有嘉賓、觀眾道歉，「這本該是個值得慶祝的典禮」。
事實上，事發當天，就有不具的影藝學院高層呼籲，應該商討「收回威爾史密斯的獎座」，不過老牌黑人影星、也是理事會成員的琥碧戈柏表示，威爾的影帝獎座不會被撤回，因為受害人沒有提告，「但我相信他必然要承擔後果」。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110