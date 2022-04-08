解碼AV圈2／疫情、科技、法律不再找麻煩　台灣A片漸萌芽

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「PLAYNO.1玩樂達人」創始人一劍浣春秋說，台灣AV產業目前最具代表性的平台，一是SWAG，一是麻豆。SWAG是成人影片直播平台，很多女優，如有「台灣第一女優」之稱的吳夢夢，都是出身自SWAG。不過SWAG曾因台灣法律問題被迫關站，麻豆趁勢而起，畢竟麻豆是中國平台，台灣法律較難執法，SWAG也難以進軍中國市場，麻豆大舉進軍來台，反倒逐漸超車領先。
不過SWAG在台灣AV發展過程中，還是扮演著關鍵角色，從2020年5月魔鏡號事件、2020年底旗下女優在西門町舉牌徵砲友，到2021年1月，打造捷運車廂氣得台北捷運公司發聲明強烈譴責，SWAG雖因此一度關站，但事後加強自律機制，並與iWIN（網路內容防護機構）建立聯繫窗口，重新開張。
一劍浣春秋說，過去台灣發展AV產業最大問題，就是只要涉及色情，都一律用《刑法》妨害風化罪處理，「妨害風化」定義太寬，讓台灣從2003年的《台灣水電工》之後，就少有本土A片問世，觀眾只好都看日本A片，如今台灣法律沒變，「但法官的解釋在變，現在大家（片商）比較敢做，知道不會法律找麻煩，大家就敢推企劃，公開辦活動。」
「（片商）把界線衝撞清楚，把商業模式都摸清楚了，就知道怎麼營利。」一劍浣春秋分析，現在台灣片商並不是依靠賣片賺錢，AV平台只是媒介，把網友導引到其他地方，例如SWAG賺錢的是直播事業，而許多中國片商，例如麻豆，就是要希望把金流導向博弈APP。
雖說色與賭難分家，不過不少台灣人看A片時，看到大量的置入，如XXX娛樂城等廣告，看片的情緒還是不免受影響。不具名的男優私下說，理論上應該是在博弈賺到錢後想看A片，很少有人是看完A片之後想賭博，「我都只能靠看A片解決生理需求了，你覺得我有閒錢去賭博嗎？」他說，台灣從業人員都不解這樣的行銷模式，有人曾向中國片商反映，但中國片商仍確信此行銷方式有效，「出錢的是老大，我們也不能說什麼。」
TWAV製片Morgan提出另一種解釋。華語AV平台要能獲利，一是要靠賣片收入，但每部片上傳平台後，第一天、第二天的流量會是最高峰，到了第三天就會出現外流片，流量雪崩式下滑，因此也只能另外靠廣告收入。
「（中國）大陸片商知道難敵外流，且博弈廣告在大陸也不可能在正常管道刊登，他們乾脆借力使力，直接在片中置入廣告，即使片子外流也沒差，且外流越多，觸及率反而變高，利用這樣方式推波助瀾。」Morgan說。
但如此一來，AV產業就不會是真正獲利的來源，一劍浣春秋說，拍A片只被當成一種媒介，導流到金主真正想賺錢的地方，他們拍A片的成本就會抓得很嚴謹，不會給得太高，這也是為什麼台灣的女優片酬已出現天花板，最多只有10幾20萬元，很難再提高。
科技的進步，也是影響AV產業發展的關鍵。台灣過去的A片主要仍是影帶、光碟等實體載具，即使盜版，也要大量拷貝「大補帖」，若是存在D槽，也會佔據硬碟空間。但近年網路發達，看電影可透過串流平台，看A片同樣也有許多平台可以選擇，需求變大了雖會吸引更多人投入AV產業，盜版A片外流的速度，已遠非昔日所能想像，也會影響片商的收益。
一劍浣春秋說，以日本當紅女優三上悠亞為例，光一部片的片酬可能就超過台幣三百萬元，已夠台灣拍10部A片，「商業行為裡，抓成本是很重要的動作，台灣每部片含女優最多成本40萬元，因為台灣買片的這些人，只能支撐到這樣規模，片商能賺的就是這樣。」
「台灣的女生有賣點，對台灣觀眾來說，人不親土親，講『気持ちいい』跟講『好爽』，聽起來感覺還是不一樣。」但一劍浣春秋說，若台灣女優還是不夠多，也沒有夠高的片酬吸引更知名的網紅、小模入行，台灣觀眾還是會看膩，「日本的還是比較香。」