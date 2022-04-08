解碼AV圈3／韓國情慾片揚名國際　台灣要選日風或韓流？

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相較之下，韓國與香港一樣，都因為政府政策，走的是情慾片，又稱倫理片，亦即香港的三級片。香港三級片的發展是因1998年香港政府引進電影三級制度，讓90年代初期的香港電影，有一半以上都是三級片，經典作品包括《玉蒲團》系列、《赤裸羔羊》系列等。
南韓始自80年代已故韓國總統全斗煥發動政變取得政權，不斷鎮壓國內反對勢力，為了搶救民心，只好透過放寬情慾片，轉移輿論焦點。隨著社會風氣演變，韓國情慾片逐漸發展，2004年，已故導演金基德的限制級作品《空屋情人》在威尼影展榮獲最佳導演獎，韓國情慾片開始獲得國際關注。
2009年之後，韓國情慾片更與宮廷古裝劇結合，經典作品如《霜花店：朕的男人》、《後宮》、《姦臣：色誘天下》等，在亞洲電影市場走出一條自己的路，也不像日本，大規模發展AV產業。
台灣的電影產業並不比日韓遜色，那台灣的AV，應該走日式的風格，抑或要如南韓多著重劇情、發展情慾片？
「PLAYNO.1玩樂達人」創始人一劍浣春秋分析，飽暖思淫慾，日本是在泡沫經濟前，大家經濟條件都還不錯時，就開始發展AV產業；台灣與韓國發展AV產業時，國內經濟條件都不夠好，所以會各自走各自的路，但韓國影音產業比台灣強大，電影都會有完整劇情，台灣難達到這樣的水準。
他建議，既然AV產業在台灣還屬新興產業，大家慢慢摸索，就會去蕪存菁，「民風不同，我們會有自己的玩法。」
有「台灣第一女優」稱號的吳夢夢，入行5年多，已累積超過50部作品，現在也身兼AV製片與導演。她說，若要單純比較情慾片，香港的情慾片還比韓國情慾片好看，「我（對韓國片）沒有什麼感覺」。