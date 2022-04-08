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解碼AV圈3／韓國情慾片揚名國際　台灣要選日風或韓流？

▲ 韓國情慾片當道。翻攝MoMoVOD網站
▲ 韓國情慾片當道。翻攝MoMoVOD網站

何哲欣／專題報導

2022-04-08 12:32:252022-04-08 12:42:56

日本、南韓、台灣三國距離接近，經濟、產業與國情等各面向常被拿來互相比較。日本是A片王國，但南韓的影音產業因是國家重點輔導的項目，18禁電影的主流是三級片，與A片較不一樣，有深度劇情，但無真槍實彈演出。台灣的AV產業正要萌芽，未來何去何從？AV達人一劍浣春秋說，也不急著做決定，「民風不同，我們會有自己的玩法。」

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日本最早的兩部成人影片是日本Video映像於1981年5月發行的《塑封本之女·窺視奧秘》（ビニ本の女・秘奥覗き）和《OL縫隙白皮書·成熟的秘園》（OLワレメ白書・熟した秘園）。幾年後，「AV帝王」村西透拍攝大量AV，並顛覆傳統，直接拍攝貨真價實的插入式性交，徹底改變了日本AV產業。1992年，已故女優飯島愛投入拍攝，獲得超高人氣，也改善日本女優形象。

相較之下，韓國與香港一樣，都因為政府政策，走的是情慾片，又稱倫理片，亦即香港的三級片。香港三級片的發展是因1998年香港政府引進電影三級制度，讓90年代初期的香港電影，有一半以上都是三級片，經典作品包括《玉蒲團》系列、《赤裸羔羊》系列等。

南韓始自80年代已故韓國總統全斗煥發動政變取得政權，不斷鎮壓國內反對勢力，為了搶救民心，只好透過放寬情慾片，轉移輿論焦點。隨著社會風氣演變，韓國情慾片逐漸發展，2004年，已故導演金基德的限制級作品《空屋情人》在威尼影展榮獲最佳導演獎，韓國情慾片開始獲得國際關注。

2009年之後，韓國情慾片更與宮廷古裝劇結合，經典作品如《霜花店：朕的男人》、《後宮》、《姦臣：色誘天下》等，在亞洲電影市場走出一條自己的路，也不像日本，大規模發展AV產業。

台灣的電影產業並不比日韓遜色，那台灣的AV，應該走日式的風格，抑或要如南韓多著重劇情、發展情慾片？

「PLAYNO.1玩樂達人」創始人一劍浣春秋分析，飽暖思淫慾，日本是在泡沫經濟前，大家經濟條件都還不錯時，就開始發展AV產業；台灣與韓國發展AV產業時，國內經濟條件都不夠好，所以會各自走各自的路，但韓國影音產業比台灣強大，電影都會有完整劇情，台灣難達到這樣的水準。

他建議，既然AV產業在台灣還屬新興產業，大家慢慢摸索，就會去蕪存菁，「民風不同，我們會有自己的玩法。」

有「台灣第一女優」稱號的吳夢夢，入行5年多，已累積超過50部作品，現在也身兼AV製片與導演。她說，若要單純比較情慾片，香港的情慾片還比韓國情慾片好看，「我（對韓國片）沒有什麼感覺」。

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