解碼AV圈4／片場直擊！上陣前必清潔　男優先吞2秘密武器

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Young Johnny是饒舌團體187INC成員，他們過去作品充滿色情暴力等露骨話題。Young Johnny說，他的音樂都屬成人題材，但公司都很支持，也曾力挺他到日本導AV，開啟他想在台灣拍攝AV的一扇窗，近年已累積拍攝40幾部AV作品。他讓劇組先熟悉環境，也讓男女優彼此先培養感情。
台灣的男優女優人數還不算多，雖然有許多熟面孔，但對初入行的男女優來說，彼此常常仍都是第一次合作，到片場才會認識。要讓兩人化解尷尬、緩和緊張氣氛，最重要的角色，就是現場的技術指導。而這天肩負此重責大任的，就是資深男優兼經紀人Jacky。
Jacky入行約3年多，自己原本也是攝影師，因緣際會投入AV拍攝，拍著拍著自己也成了片中主角，他擔任男優的作品，累積已近百部，是台灣AV相當資深的男優。隨著年齡漸長，除了拍片外，他也開始擔任經紀人角色，幫旗下藝人接案。但有時也會受圈內導演好友拜託，到片場擔任技術指導的角色。
片商TWAV去年底啟動圓夢計畫，讓爭議網紅鄧佳華上陣當男優，但處男鄧佳華毫無經驗，導演圤智雨就找來Jacky幫忙指導。TWAV製片Morgan說，這種角色就像電影的武術指導，負責在現場調整動作，「去年還沒有，但現在開始出現了，有了男優指導、女優指導，我們就能把事情做得更好。」
Jacky說，有的男優自認性經驗豐富，但這跟拍攝是兩回事，不是會做就好，還要會演，｢拍攝要有很多元素，包括口交、把玩、調情的戲，演員的眼神、叫聲、動作、肢體等，都要教，要調整他們的動作，還有走位。｣
他舉例，有些導演為了畫面好看，可能會嘗試較高難度動作，但反而會苦了男優，做不出來或不好拍，他就會在現場溝通，看如何在演員與畫面之間取得平衡。Young Johnny也說，像Jacky這樣的經紀人，在片場扮演演員與導演之間溝通管道，角色相當重要。
男優小齊與女優Vicky到場後，Jacky與他的女助理先要兩人清潔身體。清潔是對合作夥伴的尊重，如鄧佳華的衛生習慣很差，拍戲前圤智雨與Jacky就要多次要鄧佳華先清潔洗乾淨，還要戴上橡膠手套檢查清潔狀況，避免女優困擾。
小齊與Vicky清潔過後，兩人躺在雙人大床上，開始調情培養默契、對台詞。Jacky幫兩人大致講解拍攝的劇情，哪些橋段是關鍵，提醒兩人畫線標重點。小齊與女優Vicky兩人首次合作，加上現場工作人員近20人，兩人不免緊張，Jacky與助理就會適時開玩笑，緩和氣氛。
不過小齊與Vicky太過生澀，背劇本台詞不夠熟練，Jacky也會正色要求兩人、「不要只用眼睛看（劇本），要唸出來啊！」兩人念台詞念得卡卡，Jacky不斷要兩人多練習。小齊看了其中一句台詞後問，「這句可以用台語講嗎？」Jacky說，片子要賣到中國，不能講台語。
不久後，Jacky與助理離開房間，留下小齊與Vicky繼續對戲。房間外，機器都已架設好，Youny Johnny與團隊閒話家常，Jacky也加入聊天行列。Jacky說，國外有知名歌手與網友一夜情後，在保險套加入辣椒醬殺精，避免遭人利用，不料網紅還真的因此中招，陰道灼傷，氣得揚言提告。
話題一轉，Jacky又聊到有些男生喜歡入珠，但其實入珠會讓女生很不舒服，而且陰莖外觀會變得很驚人，女生不見得喜歡。他說入珠只是植入皮膚下層，並未固定，有次拍戲，女優幫有入珠的男優口交，竟是含著這些珠珠來回移動，讓那天的男性工作人員，看了也不自覺痛了起來。
這次在南投的拍攝現場近20人，多數工作人員都是男性，除了女優，現場仍有3、4名女性工作人員。撇開聊天話題屬18禁，大夥就是打屁講幹話，嬉鬧氣氛與一群好友的聚會無異。
開拍前半小時，Jacky再回到房間，給了小齊兩個秘密武器，一是一罐蜆精，另外是一包粉狀健康食品。Jacky說，這秘密武器與日本AV男優强推的瑪卡，成分類似，一盒只有十包，藥價四千元，換算後一包約四百元，有助男優維持狀況。
不過負責道具的工作人員還是調製了約10CC、類似白色乳液的稠狀液體。這道具能假裝精液，若男優射不出來，就可以派上用場。他說，還是要準備一下，以備不時之需。
Jacky透露，假精液通常是用太白粉、煉乳、綠茶，若無太白粉，用糯米粉也可以，加入牛奶、煉乳、蛋白或奶球當基底，有時候也會加入果糖，變成淡黃色稠狀物，但顏色仍偏淡，所以還要再調色，最常用的就是綠茶，加入後的顏色就會剛好，光看外觀幾乎以假亂真，最重要的，「還可以吃」。
Jacky還補充，調製還是嫌麻煩，現在市面上也有直接販售，標榜「像精液」的潤滑液，有時為節省時間，劇組也會直接使用。
這次AV劇情是Young Johnny自己編劇，內容是表哥偷偷潛進表妹房間，褻玩表妹內衣褲，還偷看表妹洗澡，被表妹發現後，表妹要求給封口費，不然要跟表哥的媽媽告狀。表哥無奈付錢，表妹勒索成功後加碼開福利，讓表哥摸胸部，甚至還要幫表哥破處。
剛開始拍攝的前兩小時，還不到重點戲，主要都是為了表哥表妹發生關係前的鋪陳需要。但小齊與Vicky畢竟非專業演員，初次合作加上又是成人劇情，兩人對白時常卡住，NG連連，讓Young Johnny也不停喊卡。
不過Young Johnny對兩人相當包容，耐心教戲，努力克服拍片障礙。他說，劇組如果太兇，讓男優壓力太大，反而會更難進入狀況，男優若因此無法勃起，拍片進度更會受到影響，「我覺得不忍苛責啦，就像你叫人拍廣告演吃東西，都已經很飽了，你還要人家裝得很美味，這太不近人情了。我們都是良好溝通啦！（演員）有什麼需要都可以跟我們講。」
知名的AV影評人、「PLAYNO.1玩樂達人」創始人一劍浣春秋也說，生澀有時反而是台灣AV的賣點。台灣AV金主來自中國，中國觀眾看到台灣男女優不會演，演得超尷尬，反而會覺得很好笑，「天啊這樣也可以做（愛）喔？怎麼會這樣。」
開拍後約兩小時，表哥與表妹終於把前因演完，表哥同意付封口費，剛洗完澡的表妹立刻脫掉浴巾，色誘表哥。接下來這幕稱為「口戲」，就是女優要為男優口交。隨著劇情逐漸進入高潮，男女優的專業就更重要。
現場毫無清場，在約20人眾目睽睽眼光下，女優要毫不扭捏立刻脫衣，三點全露展現胴體。男優任務更是重大，這一幕在開拍前，導演就提醒，「等等你要立刻硬！」只有男優女優都能隨時配合劇情需要，完成任務，拍戲過程才能繼續下去。
新銳AV導演阿嘉（化名）說，他拍AV後也曾被男優女優的敬業態度震攝到。他說有次到辦公室拍攝OL劇情，因拍攝經驗不多，擔心女優尷尬，因此下令清場。開拍後瞬間，女優突然說，她的潤滑劑放在辦公室外，阿嘉本來要聯絡助理幫忙拿進來，沒想到女優直接光著身子跑出去又立刻跑進來。
「我們都很尷尬，女優反而不尷尬，這讓我們意識到，我們的尷尬好像反而顯得我們不專業，女優卻是自認AV界先驅，很享受在自己的角色中，後來我們再沒有提出清場兩個字。」
優秀男優的敬業態度，更是讓所有男性都甘拜下風。阿嘉說，有次拍戲，拍了兩個多小時，男優都還沒射，且還是硬到底都沒有軟掉，後來是男優先說，「導演你要喊卡，要射的時候跟我講，你要喊卡我才會停。」阿嘉趕快喊卡，男優才繳械射出。
拍攝結束，阿嘉跟男優閒聊，為什麼可以這麼持久？男優用充滿自信的口吻回說，「當你決心踏入這個領域，就要懂得如何保養。」對男優來說，做愛射精跟老二充血是兩回事，一般男生抽插久了都會忍不住射出，但男優注意的是陰莖的充血狀態，平常都要靠多吃健康食品保養。
阿嘉說，拍片時中間可能會喊卡休息，男優可能會軟掉，但男優會直接在現場尻槍，「就看著我尻，現場很多人，能做到這樣不害臊、當作沒人進入冥想，保持（老二）充血，這需要高難度，他（男優）就現場演示給我看，尻到硬了有感覺，男優就說，『我們也聊得差不多了，我也熱身完了』，他就上場了。」
Jacky也提到，他剛入行拍戲時，導演要求他要能長時間不射，他就認真練習，但後來拍片又很常遇到，導演又要求，「我要你射就要射」。他說這有很大難度，射不出來、人家又要這個畫面，自己也會很痛苦，「如果不行，大家只能等OK，但整個劇組包括攝影、燈光、導演、企劃，全部的人盯著你，問你好了嗎？壓力都在你身上。」
小齊與Vicky雖然在背台詞、念台詞上顯得生澀，好在兩人在拍攝AV的專業上仍有其專業，小齊說硬就硬，Vicky也隨即跪下為小齊服務，讓Young Johnny迅速喊卡，完成拍攝。
一部AV的拍攝時間，快則4到5小時，正常約需8到12小時。小齊與Vicky從表哥做壞事、表妹揚言勒索告狀，再到完成「口戲」，進度約到了三分之一，但已從傍晚5點拍了兩個多小時。劇組當晚會直接在民宿過夜，但我們還要趕回台北，《NOWnews》直擊現場在看完「口戲」後就先離開。
Jacky說，AV片場都是實景，很少會有太多成本自行搭景，所以如果是劇情是在咖啡廳，就會在真正的咖啡廳拍，劇情是辦公室就會在真正的辦公室拍，若是在摩鐵，就會在真正的摩鐵拍。但台北的商家比較不願出借場地，所以多數AV片場只能千里迢迢南下到中南部找場地。
Jacky說，他會自稱像他們這種男優女優是大尺度演員，雖然拍片內容是限制級，但拍片工作與藝人類似，「（我們）工作時就是演員，跟偶像劇的演員一樣，下了戲就是一般人；藝人是人、男優是人、女優也是人，我們都在做正當的事。」他還是希望外界能平常心看待。
Young Johnny也認同，「性無法取代，就跟肚子餓了就要吃東西一樣。五年前、十年前，你在台灣說要拍A片、當女優，大家都覺得不可能，但現在很多女生（當女優）不是缺錢，是覺得這行業很酷！」他說，當社會風氣越來越開放、越來越健康，台灣的AV產業才會繼續蓬勃發展。