解碼AV圈5／直擊part2！吳夢夢兼導演　與男友拍戲高效率

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但吳夢夢說，其實也沒有很難借，她的拍片現場，都不曾離開過雙北，可能是Young Johnny的團隊都住中南部，所以在中南部拍片比較方便。但她與所有拍片團隊都一樣，租借場地一定會誠實告知對方用途，場地若有Logo也會問清楚能否拍攝，否則就要避開，「相關規範都要先問清楚，不然拍好後影片要下架，都會很麻煩。」
吳夢夢先接受《NOWnews》專訪後，就開始準備拍攝。開拍後第一項工作，是先拍平面劇照，等片子拍攝完成上架後，就可以當封面使用。她不扭捏脫掉外衣裙子，全身只剩酒紅色的性感內衣褲，在鏡頭前擺出各種誘人姿勢。特別的是，幫她拍劇照的兩人，拍攝好就先離開。我問吳夢夢為什麼？她說這兩人不是她的團隊成員，她自己的攝影師費用高，她就不再請平面攝影，找外包團隊幫忙。
當天與吳夢夢一起拍片的男優，正是她的男友「熊吉」。除了男女主角外，現場還有兩名攝影：一名主攝一名副攝，一位燈光，還有一個女生負責拍照，側拍紀錄現場。我想起上次到Young Johnny的片場，現場劇組人員都很親切有禮，待人客氣，但有些身穿黑衣、頂著和尚頭，「江湖味」十足。
相較之下，吳夢夢的團隊，感覺與一般上班族無異。她說她的團隊確實比較年輕，有大學生，其他人也都剛畢業不久。
這次吳夢夢拍的片，主題是「吳夢夢的性愛教室：性愛48手」，現場示範男女的性愛姿勢，讓觀眾參考。我看了一下劇本，只有一堆照片與說明，沒有任何台詞，例如「後櫓是站立後入位，小美站立時把雙手放在牆壁……」，「立ち頂，小明抬起小美的一隻腳將期進入……」等等。都是A片中常見的體味，但也有不少是高難度動作。吳夢夢與男優，就現場演示各種動作，真人示範。
吳夢夢不只是女主角，她也是製片、編劇、導演，拍片時都由她主導，但也會隨時與攝影師討論鏡位，研究怎樣拍攝，才能讓影片流暢好看。只不過，這次拍攝的是教學片，沒有任何劇情，男優沒有任何調情動作，就要直接與女優真槍實彈演出，對兩人都是一大挑戰。
熊吉與吳夢夢先吃了口香糖，保持口氣清新，兩人也拿了濕紙巾簡單擦拭身體與私密處，接著熊吉與吳夢夢舌吻，就開始褪去衣物，準備一個動作、一個動作演示。
性愛48手，顧名思義就是48種姿勢。攝影師原本想把每個動作分開拍攝，但很多動作其實是連貫的，若分開拍攝，演員情緒難以維持。吳夢夢與攝影師討論後決定，就讓連貫的動作一鼓作氣完成，不要中斷，否則演員情緒不同，難以連戲。攝影師也多次確認，要拍攝的是表情，或是性器的特寫。
現場邊討論邊拍攝，考驗的就是男優的狀態維持。攝影一喊「卡」，大夥休息討論下一幕如何拍攝，但熊吉卻要不時握住下體，有時來不及硬，他也要大家稍微等他一下。
這樣要一下硬、一下放鬆，對熊吉來說是很大的考驗。拍攝了約一小時後，熊吉因情緒不對，突然無法進入狀況。體貼的夢夢發現熊吉不太對勁，趕快摟抱安撫，並問熊吉是否需要幫忙。不過最後劇組還是讓熊吉休息20分鐘，並吃了半顆威而鋼。
夢夢說，熊吉因為頻繁換姿勢，情緒不對才出現狀況，她們雖然平常雖然都會備著威而鋼，但她與熊吉拍片兩年半，熊吉也僅僅吃過兩次，畢竟本來就不能依賴藥物。她說，上次是有劇組到現場訪談，這次也是因媒體到場，熊吉在外人面前容易緊張，壓力過大，才會這樣。
擔心干擾團隊拍攝，我們在現場宣布休息20分鐘後，就與吳夢夢告別，離開現場。我們離開後，拍攝作業果然順利許多。當天租借場地是晚上七點到十一點，吳夢夢在我們專訪後開始拍攝，時間約是晚上八點。我們離開大約是晚上九點，吳夢夢隔天透露，她們不到晚上十點就拍攝完畢，只拍了兩小時。
上架到AV平台的影片，片長至少要有20分鐘。我們到埔里現場那次，因為男優女優都是新人，又有劇情與對話，男優女優演起來有點生澀，讓導演Young Johnny頻頻喊卡。吳夢夢自己是導演與編劇，男優又是自己男友，拍片速度就快了許多，她說她拍一部片，都能在六小時內拍攝完畢。
吳夢夢2017年開始擔任AV女優，迄今已累積超過50部作品。她說，以前拍片時，最挫折的是遇到男優不會硬，後來交了男友熊吉，從此只固定與男友拍片，就不會再遇到這個問題。
但談到拍片帶來的成就感，她說看到自己的成品，看到自己表現很好，外型很漂亮、台詞講得很好，我都很滿足。我看到作品就像看到我的孩子，就覺得很快樂，得到快樂，是我可以持續拍下去的原因。」
投入產業至今，她也仍持續保有對表演的熱情與對專業的堅持。「我的第一步，就是把每支我能拍好的片都拍好，片的品質變好了，才可以刺激這個產業，讓大家想拍得比你更好。如果有人拍片拍得比我好，我們也會開會討論，有那裡比不上這支片，想辦法再把它追過。這樣正向循環，才有辦法讓整個產業都變好。」