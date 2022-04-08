專訪／台灣AV業正夯　第一女優吳夢夢：樂見帶起示範作用

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後來離開SWAG，吳夢夢也走出自己的一條路，如今的身分已不僅僅是女優，她自行組了製片公司，身兼導演、編劇、製片等角色。
回想當時初出茅廬當女優，吳夢夢接受《NOWnews今日新聞》專訪說，也沒什麼不習慣，她國中就開始自拍，自己覺得個性大喇喇，在眾人面前脫衣也不以為意，剛拍片時雖未告知家人，拍了3、4年後家人得知也都很支持她。「我到目前為止沒遇過什麼酸民，沒遇過什麼異樣眼光的人，去超市被觀眾認出，也都會跟我說夢夢加油，還有我父母支持，也是我最大的幸運。」
吳夢夢說，她也感覺到最近社會風氣的轉變，媒體報導越來越多，原本過去大家對AV產業存疑，如今也知道這個產業都是合法合情合理，女優就只是在拍片演戲，沒什麼不一樣，女優自己也有這樣認知，知道演戲不會影響到正常生活，「我剛好比較幸運，也帶起了這個風氣，有這個方向，讓大家跟著走，我覺得很棒，可以有越來越多人願意進來這個產業。」
女優就是大尺度演員，吳夢夢說，想投入AV產業的女生，外在身材是必要的，要保持自己的體態與膚質，最好也要上一下表演課，訓練自己的口條，「這角色要用什麼態度、語氣，都很重要，至少講話要講得清楚，我自己上完（表演課）後，覺得自己進步很多，也要多看A片，知道其他人怎麼表演，可以多觀摩。」
吳夢夢自己當了5、6年女優，但她說，一般女優可能無法當這麼久，汰換速度很快，頂多只有兩、三年壽命，「你一個月拍四部片，一年拍48部片，兩三年下來可以賺一千萬元沒問題，但其實觀眾看50部到70部片，就可能會膩，而且片酬會隨著你的年資逐漸遞減，女優還是要趁年經時，好好存錢，要在兩到三年時間內賺到錢、存到錢，之後才有轉職的路，可以順利轉職，如果迅速把片酬花光，三年後你被貼著女優的標籤，還沒有存到錢，是很可悲的事。」
「這就是青春財，跟直播一樣，我目前遇到女優轉職，有些轉去直播、電商、行銷，也可能直接嫁人。」吳夢夢說，「不管是繼續這個行業、或是其他行業，你有一筆資金、有了錢，可以去學習你想學的技能，或是買房置產、學習投資理財，往你想要邁進的方向前進，累積這些資金，會讓你未來有更多選擇的機會。」
吳夢夢提醒，當女優並不簡單，還要有強壯的心理素質，知道自己在做什麼，自己先考慮清楚，先想想自己的親朋好友知道了，會有什麼反應，「如果很劇烈，被家人知道了，我就要去死，我會勸你不要進來，但如果你都能做好心理準備，歡迎你隨時入行。」