專訪／吳夢夢：拍好A片刺激產業進步　觀眾反饋會給折扣

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不過談到台日兩國AV的差距，吳夢夢也坦言，台灣要追上日本，還有很長的一段路要走，「拍片需要錢，不管燈光、攝影、場務，都是用錢砸出來的，如果你要很好的棚，都很需要花錢。」她舉例，去年網紅米砂致敬韓劇《魷魚遊戲》，拍攝《鮑魚遊戲》，雖然大獲好評，但米砂拍片的布景，就花了上百萬元。
「投資資金不足，市場不夠大，如果大家又不想買片，沒有消費習慣，不覺得看片需要花錢，就不會有人想投資。培養大家的消費習慣，願意花錢買片，這產業才有可能正向流動，片商賺到錢，才更願意花錢拍片，但這些都需要時間，要看有多少有錢人願意投資燒錢。」
投資金額不足，影響的就是女優的片酬，與製片團隊規模。吳夢夢說，現在女優的片酬大約8萬到10萬元，但她當年在17直播，每個月就可以有40萬到50萬元的收入，以現在的台灣女優行情，很難吸引漂亮女生或小模轉行當女優，她們繼續直播就可以有這種等級收入。而製作團隊人數要夠多，才能做更多事，包括腳本、場地、燈光、攝影、場務、平面劇照、後製、剪輯等，這些人都需要錢。
至於AV產業最需要的人才，吳夢夢認為是行銷，行銷不足，A片就很難大眾化，「我們的目標是18歲到50歲的客群，但現在還是不足以讓夠多男性知道，台灣有在拍片，我有時候遇到計程車司機，他們也不知道台灣有在拍A片，所以也不知道怎麼購買。」且台灣的社會風氣，對A片的行銷也是一大阻力。吳夢夢說，有些女優也不想行銷，「我自己爸媽可以接受女兒拍A片，但我們無法說服她們（女優），每個人家庭不一樣、遇到的壓力不一樣，她們不想要（行銷），我們就不會勉強，但希望未來10年的爸媽們，都可以接受。」
她現在的做法，是先多了解市場反應，「我會蒐集觀眾的反饋，從觀眾那邊知道，我的片哪裡好或不好，如果你告訴我，我會讓你買片有折扣。」
日本是知名的A片大國，為了追上日本質量，吳夢夢也曾找過日本團隊來技術指導，但只來過一次就作罷，因她感覺到日本有點封閉，不太願意技術輸出，提供資源協助台灣拍攝。
不過吳夢夢還是不放棄，她說要追上日本，第一步就是把片拍好，「把每支我能拍好的片都拍好，片的品質變好了，才可以刺激這個產業，讓大家想拍得比你更好。如果有人拍片拍得比我好，我們也會開會討論，有哪裡比不上這支片，想辦法再把它追過。這樣正向循環，才有辦法讓整個產業都變好。」