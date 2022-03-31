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印度媒體：德里性侵案　10年增至近3倍

▲印度媒體報導，印度首都轄區德里的性侵案件在截至去年的10年間增加至將近3倍，達到一年逾2000件。（示意圖／翻攝自Unsplash圖庫）
▲印度媒體報導，印度首都轄區德里的性侵案件在截至去年的10年間增加至將近3倍，達到一年逾2000件。（示意圖／翻攝自Unsplash圖庫）

中央社

2022-03-31 14:57:42

（中央社記者林行健新德里31日專電）印度媒體報導，印度首都轄區德里的性侵案件在截至去年的10年間增加至將近3倍，達到一年逾2000件。

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News18新聞網今天引據德里警局的數字說，德里性侵案從2012年的706件增至2021年的2076件，相當於平均每天5件以上。

2012年也就是印度德里女大學生尼爾哈雅（Nirbhaya，化名，案發時也被稱為達米妮）遭集體性侵的那一年。

報導說，在2014年至2019年間，德里每年發生的性侵案都高於2100件；2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城，案件才減至1699件；然而，到了2021年，性侵案又回升至2076件。

News18新聞網報導，不只是性侵案，針對女性的其他暴力攻擊案件也在同一期間激增。以綁架案為例，從2012年的2048件增至2021年的3758件；家暴案也從2046件增至4731件。

專家認為，印度社會重男輕女的父權制以及種姓觀念，是造成女性容易受害的原因。研究也顯示，性侵案多是由受害者身邊的人或認識的人所犯。

其他重大犯罪事件，如搶劫，則自2012年的608件增至2021年的2333件；結夥搶劫及謀殺案件則略有下降，分別自28件降至26件、521件降至459件；暴動事件也從79件減至68件。

根據報導，至於非重大犯罪事件，如機車盜竊、闖空門等，則增加5.5倍，從2012年的5萬2000件增至2021年的28萬7000件。（編輯：馮昭）1110331

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