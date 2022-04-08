專訪／孟若羽：網路人氣爆表不覺得紅　設定只當5年女優

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去年底，台灣片商TWAV要幫爭議網紅鄧佳華圓夢破處，找孟若羽擔任女優。女神等級、長相甜美的孟若羽，要跟負評爆表的鄧佳華拍片，讓孟若羽粉絲都無法接受，最後片商決定換女優。事後導演圤智雨說，這只是原本就設定好的行銷計畫，孟若羽本來就沒有要跟鄧佳華拍片。但這樣的行銷手法確實相當成功，讓孟若羽更加聲名大噪，網路人氣又提升到另一個檔次。
孟若羽也不諱言，鄧佳華事件後讓她知名度提升，但她不覺得有太大差別，「我覺得台灣知名度最高的女優，應該是娃娃跟吳夢夢吧！雖然大家說我變紅，但我還是過我一般的生活，而且一開始紅也只是在網路上，所以對生活也沒太大影響，後來是在路上被認出，才驚覺，「原來他們都知道我是誰。」
但孟若羽在網路高人氣是事實，連維基百科都她的條目，是目前「台灣女優」分類上，唯二的女優，另一人是號稱台灣第一女優的「吳夢夢」。網友把孟若羽的本名、出生年月日、身材等資料查得一清二楚，還頻繁更新，讓她既佩服又無奈。
那孟若羽這藝名是怎麼來的？「就第一次拍片的時候，（片商）蜜桃給的名字啊，我拿到劇本，上面的女優就是『孟若羽』這個名字了，我想說好吧，那我就拿來用，反正我也不想想藝名。」孟若羽說。
她因為左眼眼角有顆黑痣，與藝人楊丞琳有相同特徵，被稱為「暗黑楊丞琳」，她坦言是朋友幫她取的，「但我覺得不像啊，楊丞琳比我正，如果要說比較像的藝人，我覺得我比較像『阿Sa』（港星蔡卓妍）。
人紅是非多，孟若羽雖然知名度變高，但同樣會有酸民不斷流言攻擊，酸她臉很大、很胖，或是說刺青很醜，奶一看就知道是做的，讓她也憤憤不平說，「台灣最不缺的職業就是酸民，不斷挑人家缺點，都不用怕找不到人。」有趣的是，也會有網友幫忙緩頰，刺青沒有很難看，攝影機本來就會有放大效果，並幫忙找出照片，說她本人不胖，結果就變成酸民之間開始互嗆。
「我都會看啦，但不會回答、不會留言，懶得解釋那麼多，酸民都不會用真的帳號，也不會用真正的照片，他們就是要來攻擊的，所以不用太在意，我看過就忘了，我覺得要講就他們講，口業也是他們自己造，他們不認識我、沒看過本人，要怎麼講是他們的事，我也無法控制他們不要講。」
除了謾罵外，當然也會有無聊男子私訊騷擾。如果只是單純示愛，孟若羽會禮貌回訊感謝，但網友若不死心，她也不會客氣。有網友希望與孟若羽交往，還無恥說自己母胎單身，不知道做愛是什麼感覺，她會直接回嗆，「你沒交過女友 是我的問題嗎？你可以去找別人，我沒有在約（砲）。」
也有假冒工作名義的邀約，跟她說想合作，她回訊問是哪家片商，對方說不是片商，是自己想拍片。她也會正色回，「我不私接，我只跟片商合作」。對方不死心繼續問，「多少錢都不約嗎？」對付這種死纏爛打的網友，她就會直接公布私訊，且完全不會打馬賽克。
「我就說不私接了還要問，是看不懂中文嗎？我覺得公布簡訊反而可以警惕這些騷擾的人。曾有人私訊傳屌照給我，我問說，『你希望我幫你公布嗎？』他反而求我不要，後來他就不敢再騷擾我了。我朋友也都跟我說，遇到這種事就直接公布，不要忍。」
孟若羽自認自己心理素質強大，抗壓性十足，但她也不忘感謝，一路上有合作夥伴的善意協助，還有家人的諒解。「家人雖然不支持但也不反對，只會問我工作有沒有受到委屈，希望我沒有不開心，只要我能開心工作就好。」有其他親戚會好奇詢問，「我不會迴避，他們問了我就承認，他們也是提醒我，保護好自己就好。」
今年年初，孟若羽因片量銳減，收入減少，心理影響心理，讓她住院了一陣子。經紀人無法承諾固定片量，讓她決定與經紀人解約，並先暫停拍片，轉換跑道，先以直播為主，與粉絲互動。
「我以前在臉書就會直播與人家聊天，所以轉行（當直播主），對我不陌生，工作心情也一樣，不會差太多，適時跟人家聊天，也是一種紓壓。」
但她也沒忘了自己的女優夢，她知道女優壽命不會太長，所以給自己設定五年時間，還是想精進自己演技，嘗試不同劇本，挑戰不同角色，「最想挑戰油壓師的角色，因為我會油壓，或是調教類的，像老師，但老師我演過了。」
會不會擔心自己有一天不紅了、粉絲膩了？孟若羽態度樂觀說，「不會擔心啊，因為我本來就沒有打算拍很久。」那還有什麼目標想實現嗎？想進軍國際嗎？她也直率回答，「可以出國當然更好，但要紅到日本，我不敢保證，日本AV太專業了！」