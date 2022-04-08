專訪／拍《艷母》系列差點憂鬱症　孟若羽：用空殼在演戲

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孟若羽接受《NOWnews今日新聞》專訪說，她知道自己要演出劇中媽媽的角色，還去找來原作漫畫揣摩媽媽心情。有一集是要拍攝4P，三男對一女，還要三洞全開，沒想到三名男優有兩人是第一次拍片，無法克服對肛交的心理障礙，又沒事先跟導演說，現場無法臨時換人，「結果就是不斷進了前門軟了後門，進了後門軟了前門。」
孟若羽自己不排斥肛交，但男優潤滑不夠多還要硬上，進後門後讓她超痛，想忍也忍不住，只好趕快跟攝影師講，緊急喊卡。為了這一幕，讓大家折騰超久，原定晚上九點就可以拍攝完畢，最後拖到凌晨一點多。
「我很受挫，我會懷疑是我的問題，才會讓男優狀態不好，我還不斷問導演、問場記、問造型師，問他們是我的問題嗎？是我讓男優沒辦法嗎？」孟若羽迄今仍對自己那天的心情印象深刻。後來導演把男優與女優隔開，分別安撫雙方情緒，最後才順利拍攝完畢。
她很認真做到演員的專業，「我平常不會做這些事（多P），但我要跳脫自己，我用空殼在演戲，不能加入自己情緒，不然我就會排斥做這些，什麼都不要做，會讓自己受限，沒辦法演出，所以我會跳脫，沒有讓我的靈魂留在我的身體裡。」
女優與演員其實無異，最大差別只是演出的尺度。孟若羽說，她曾去上過表演課，會看自己的片做功課，也會去看別的女優拍的片，看自己還有哪方面可以更好。
她說，平常還是需要不斷精進自己演技，「不然都只會停留在一個點，要嘗試不同劇本、不同角色，如果都是一模一樣劇本，只是角色換了，姐姐變妹妹、妹妹又變媽媽，觀眾也會膩，挑戰不同劇情，詮釋不同角色，若詮釋效果是好的，觀眾就會愛看。」
「好的經紀人會幫你規劃生涯，但我們就比較衰，遇到不好的經紀人。」孟若羽日前宣布與經紀人解約，決定未來靠自己接案。談及自己與經紀人的紛爭，孟若羽還是有點無奈。
孟若羽入行約一年時間，累積超過50部作品，工作量最大的時候每月可接拍6、7部片，去年鄧佳華事件讓她爆紅，但她片量反而銳減，到了去年12月只拍2部，今年一月只有1部，二月雖有兩部，但其中一部是開拍當天女優生病，才臨時找她頂替。
「我沒工作就問他（經紀人），他說會持續安排，但又要我等，等了一個月還是沒消息，這跟他承諾的落差很大，問他為什麼沒有片商找我們拍，他說片商要看流量，流量如果沒有很好，下個月就不一定會有，流量好也是下個月才會拍，而且流量好不好，他自己也沒有答案，他說他看不到流量，只能由片商決定好不好。」
如今孟若羽決定解約，並先轉換跑道，到愛旺（iWant）平台當直播主，自己幫自己的職業生涯負責。這也是她認為台灣AV還很難追上日本AV的原因，「日本要捧一個女優，出道前都會先幫她做好一切準備，包括體態、演技等，都會一手包辦，一切狀況OK了，才會安排女優開始工作，在台灣，男優女優都只能靠自己。」
除了經紀人素質外，孟若羽說，日本AV的專業程度，也與台灣很不一樣。在台灣拍片，氣氛輕鬆，大家像朋友，但日本拍AV就很專業，是大家都要很認真去完成的工作。」
她曾與日本片商合作過，日本拍A片沒有劇本，劇組只會大略講劇情想要的感覺，接著再問準備好了沒，就直接開拍。「日本劇情創意多，才比較多人會想看，台灣劇本都大同小異。台灣若要追上日本，可以努力看看，但要完全跟日本一樣，我覺得不太可能。」
既然曾與日本片商合作過，有沒有想過自己有可能會紅到日本？孟若羽說，「日本太專業了，我不敢保證。」未來在台灣還有沒有要挑戰的角色？「我最想挑戰油壓師，因為我會油壓。」那會不會擔心自己有一天不紅了？孟若羽笑說，「我不會擔心啊，因為我本來就沒有打算拍很久啊。」