特企／MetaSnake這麼紅？甫上線湧3萬玩家手刀進駐

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遊戲的美術設計走可愛療癒路線，包含薔薇貓、肥狼、大聲公雞等逾 10 種動物角色，成功擄獲許多貓派、狗派玩家的青睞。官方日前在 2 個月的封測期間，曾祭出了價值逾100萬台幣的治理代幣 MSU 作為對戰獎勵，吸引來自美國、德國、泰國、越南等逾十個國家共 3 萬名玩家加入，被稱為「最狂賺幣遊戲」。
除了免費遊玩，玩家也可購買「精靈蛇」所發行的 NFT「祖靈裝備」（Ancient Spirit）。玩家在鑄造完成後，可將 NFT 裝備於遊戲角色上，以獲取千變萬化的裝備組合效果，大幅提升賺幣的效率。此外，持有兩隻祖靈，還能夠衍生出新的 NFT，並在市場上交易獲利。創世祖靈NFT 的持有者，也將成為 METASENS 平台的創始成員。
為了答謝初始支持者，METASENS 官方更釋出巨額獎勵，在第一季空投價值 15 萬美元的 5 萬個 MSU，以及價值超過 2 萬美元共 8,888,888 個 UCG 代幣，作為對社群與持有者的回饋。玩家能依照持有 NFT 的數量，依比例獲得獎勵，持有越多，獎勵越高。官方更透露，在第二季還將釋出更神秘的驚喜，讓持有者也能夠暢玩新款的遊戲，落實「一票暢玩元宇宙」的精神，未來還將釋出更多不同玩法的遊戲產品，讓整個元宇宙遊樂園動起來。
METASENS 發行的代幣 MSU 與 UCG 皆已在 AAX 交易所上市，是少數有遊戲、平台、市集和雙代幣的元宇宙項目。「精靈蛇」也將於 4月20 日進行第二次的「祖靈NFT」鑄造活動，售價1BNB。為延續其「新手友善」的精神，玩家只需從官網登入即可參加鑄造，限量300枚，為期三日，售罄為止。
遊戲官網：https://metasnake.metasens.com/
Discord：https://discord.gg/hQ6Mc4qweZ