貓咪玩遊戲！跑跳中做出「謎樣動作」　飼主愣：啥意思？

養貓的飼主不知道有沒有遇過一種情況，就是牠們會突然做出一些舉動讓人丈二金剛摸不著頭緒，於是當下只好傻眼哈哈笑帶過。日本就有一名飼主日前分享與自家貓咪玩耍時的影片，但是牠突然做出「謎樣動作」，不僅飼主看傻，還吸引240萬網友也笑愣：「什麼意思啦？」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「Meikun」是一隻親貓不親人的灰白貓。（圖／推特帳號mitoconcon）▲牠平時喜歡跟橘白貓前輩「Mana」待在一起。（圖／推特帳號mitoconcon）▲推主在樓梯處裝設監視器，方便了解牠平時的行為。（圖／推特帳號mitoconcon）這隻怪怪貓是推主去年9收留的灰白貓「Meikun（めいくん）」，牠的個性親貓不親人，特別喜歡跟橘白貓「Mana」在一起，因此推主在樓梯轉角等處裝設監視器，想要了解牠平時的習性。這天推主從監視畫面中，看見Meikun在樓梯間玩耍爆衝，只是玩到一半牠突然翻肚坐在地上，高抬腳腳暫停了一下後，隨即又衝下樓梯，這畫面讓推主傻眼表示：「這搞笑的姿勢是什麼意思啦？」▲這天Meikun又在樓梯玩耍，玩到一半時……（圖／推特帳號mitoconcon）▲Meikun突然抬起後腳不動，意義不明！（圖／推特帳號mitoconcon）▲莫非是在練習地板動作？（圖／推特帳號mitoconcon）▲Meikun：多給一些肉泥吃，偶就抬腿給你看喔！（圖／推特帳號mitoconcon）Meikun的影片曝光後，短短半個月就吸引超過240萬人次點讚分享，許多網友也紛紛推測笑說：「在跳霹靂舞啦」、「地板動作懂不懂？」、「炫耀腳腳嗎」、「雖然我不知道牠在幹嘛但是好好笑」、「我被突然打開的姿勢逗笑了」、「裡面肯定有搞笑藝人」現在一起來看看Meikun的影片吧！（編輯：陳珮瑜）凌晨煮炒麵！虎斑貓主子一臉大驚：奴才竟敢背著我偷吃？愛躲書包！白貓姊妹長大卻「卡住露屁屁」 網：鴕鳥躲？房東要求交貓咪照片！媽超苦惱 網一看笑：選最怪無誤