SBL／群星挺九太　任賢齊、李玉璽鳳山開場應援

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九太本季共有32場賽事，只有５場在高雄主場作戰，九太在北部征戰已久，面對季後賽前的關鍵時刻，希望高雄鄉親能夠到場為九太送暖鼓勵。
SBL來到鳳山體育館，九太對於主場氛圍非常重視，去年由藝人藍心湄領軍，《女力報到》、《少女八家將》眾星到場賣力加油，今年同樣邀請到許多藝人，4月1日任賢齊將到場，號召粉絲前來應援！李玉璽、丁力騏、郭婷筠、何依霈、李家慶、彭正、華千涵、廖錦德也會在現場加油；4月2日楊雅筑、朱宇謀、林芷芸、王上菲、劉書宏到場聲援。
李玉璽曾出演電影《我的少女時代》，也是去年的演唱嘉賓，今年再度受邀演唱；楊雅筑、朱宇謀、林芷芸、王上菲去年都在現場感受熱情氣氛，今年再度來到現場，九太號召喜愛這些藝人朋友的粉絲們，一同來到現場，和偶像一起為九太加油。
九太與T1 League高雄全家海神隊有深度合作，過去九太科技的灌籃高手們，如今在海神隊大放異彩，目前T1 League居於領先，這群表現優異的「九太學長」，全隊也將在4月1日到場為學弟加油，立委許智傑將擔任開球嘉賓。
高雄市長陳其邁發起公益活動，SBL高雄九太科技隊與T1 League高雄全家海神隊「跨聯盟合作」一同響應，共同捐贈籃球架一對，鼓勵那瑪夏偏鄉孩子進行籃球運動，4月２日將進行捐贈儀式。
除了群星之外，九太啦啦隊「Juicy Girls」也有熱舞表演，「啾C女孩」的成名作「戰象舞」，歌曲《一起衝》是由亞洲天王任賢齊創作、舞蹈是由總監Morning莫妮老師編排，屆時也將在高雄鄉親前勁辣登場。
為讓球迷進場物超所值，4月1日-2日、8日－10日的九太出賽日，每場都贈送入場禮及扭蛋禮，扭蛋將由球員、啦啦隊發送，可以抽出包括高雄九太簽名球、溫泉渡假飯店住宿券、雙面球衣、運動用品等好禮，期待球迷熱情捧場。