T1／太陽全包！折手哥變MVP　陳靖寰生涯首度獲獎

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陳靖寰表示：「感謝教練團與隊友們的信任，做好教練團給予的任務及角色，與隊友一起幫助球隊拿到更好的成績，繼續打出屬於太陽隊的無私球風。希望大家能夠進場看球，支持臺中葳格太陽。」能在太陽打出回春表現，陳靖寰歸功團隊的幫忙，他說：「教練團幫每個球員都設定好場上的角色，讓我們能好好發揮所長，每個人各司其職，只要專注做好自己的本分，自然容易有好表現。」
太陽巴勒斯坦國寶桑尼在聯盟展現出本季「最強洋將」身手，1月首奪單月最佳外援，3月又打出恐怖的全能數據，單月平均攻下24.5分、16.2籃板、7.5助攻、1.8抄截，成功扮演球隊核心，再度贏得單月最佳外援獎項。
桑尼開心地說：「我真心感謝教練團和我的隊友們，讓我能在我的角色上充分發揮，我們是支無私的球隊，每個人在場上都充滿自信，因為我們互相信任，第二次拿下單月最佳外援，對我來說意義重大，但我能拿到這個獎項，是因為我們靠著團隊贏下了很多場比賽，希望我們能夠繼續贏下去，我希望把這個興奮的感受分享給我的教練團和隊友們，我對陳靖寰拿下單月MVP也感到非常驕傲，因為我知道他多麼努力練習，他值得拿下這個獎項。」
台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季規劃兩項單月獎項，分別為單月MVP及單月最佳外援，MVP獎項限定本土球員，最佳外援獎項包括外籍球員及第三類規範球員，票選機制除了媒體票選也納入球團票選，每支球團由總經理和總教練參與投票，但禁止投自家球隊球員，媒體和球團票選權重比例為9比1，3月MVP及最佳外援票選共有21位專業媒體記者及12位球團代表參與投票。
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