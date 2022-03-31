週五冷氣團報到！北部最低13℃ 一張圖搞懂清明連假天氣
週五（4/1）開始變天了！中央氣象局指出，週五清晨起大陸冷氣團南下，各地氣溫會「有感」下滑，尤其首當其衝的北台灣，從週五白天開是會明顯轉冷，低溫下探攝氏14度左右，沿海空曠地區可能再低約1到2度，只剩攝氏13度左右，白天高溫約攝氏16到18度，整天濕冷、溫差變化相當明顯，且北部及東半部地區會轉為有局部短暫雨，至於中南部地區仍維持多雲到晴，不過白天高溫也會降到攝氏22到24度。到了週末（4/2~4/3）又有華南雲雨區東移影響，全台各地都是又濕又冷的天氣型態，且北部、宜蘭花蓮及中部山區可能有局部較大雨勢發生機率，請民眾安排連假活動要注意天氣變化。
氣象局預報員黃恩鴻指出，這波大陸冷氣團預計將影響到週日（4/3），全台從週五開始一路由北往南降溫，中部以北地區低溫僅剩攝氏14到15度，沿海空曠地區可能再低1到2度，南部及花東地區低溫也只有攝氏16到18度，與過去幾天高溫動輒接近攝氏30度左右相較，降溫會非常明顯，請民眾務必要做好保暖準備。
至於清明連假天氣，呈現「先濕冷後放晴」的型態，「節前冷雨霏霏、節時天晴日明」。黃恩鴻說，週末兩天是大陸冷氣團影響最明顯的時候，加上華南雲雨區東移帶來豐沛水氣，全台各地都有短暫雨，尤其北部、花東地區雨勢最大。由於降雨影響，整天感受溫度都是明顯偏冷，外出活動要注意保暖並攜帶雨具。
到了下週一、二（4/4~4/5）連假後兩天，大陸冷氣團開始減弱、水氣也會變少，僅剩北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴，不過午後受到熱力作用影響，中南部山區容易有零星短暫陣雨。各地氣溫也會快速回暖，北部及東部地區高溫回到攝氏20到25度，中南部地區高溫可達攝氏26到29度，到下週三、週四（4/6~4/7）各地天氣會越來越好，僅剩東半部地區有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴。