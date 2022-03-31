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江啟臣：18歲公民權修憲應綁大選　國民黨別陷入綠營操作

▲國民黨立委江啟臣強調自己一貫主張綁大選，也支持18歲公民權，希望年底複決能提升投票率。（資料照／記者羅婉庭攝，2022.1.17）
▲國民黨立委江啟臣強調自己一貫主張綁大選，也支持18歲公民權，希望年底複決能提升投票率。（資料照／記者羅婉庭攝，2022.1.17）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-31 18:38:562022-03-31 18:40:22

立法院日前通過18歲公民權修憲案，國民黨立委蔣萬安公開支持公投綁大選與18歲公民權下修，明顯與黨中央不同調。對此，前國民黨主席、立委江啟臣今（31）日表示，自己過去一貫主張綁大選，也支持18歲公民權，「國民黨不要陷入民進黨的操作，應把價值理念說清楚」。

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江啟臣今日接受廣播專訪時表示，參政權不是只有選舉與被選舉，國民黨中央主張公民複決與大選脫鉤，目的是對民進黨去年對「公投綁大選」議題的反動，如今民進黨卻又雙重標準主張修憲複決應綁大選，他認為民進黨應出面說明政策反覆的原因，也應向人民道歉。

江啟臣說，他希望年底複決能通過，讓年輕人能真正的參政，且下修公民權年齡，不是只有選舉與被選舉，還包括創制、複決，所以恢復公投綁大選這件事情，民進黨應趕快修法，「參政權難道能分成四份嗎？」民進黨目前檯面上的說法根本不合邏輯，都只是操作的藉口，但是國民黨不要被的操作，要凸顯出民進黨的政治算計與雙重標準。

江啟臣表示，無論公職人員選舉或公民投票，所有的投票都希望提高投票率，「若投票率不到50%，這樣選出來的總統能看嗎？有代表性嗎。」這是為何他一直以來主張提高投票率。

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