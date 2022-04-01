移工職場上染疫隔離　雇主應給公傷病假並發薪

近來本土疫情升溫，包括新北市、桃園市接連傳出移工群聚疫情，勞動部宣導，移工如在職場染疫需接受隔離，雇主應給公傷病假並給予薪資，呼籲移工遵守防疫的同時也不要忘記自身的勞動群益。
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勞工如「非因職業上原因」感染嚴重特殊傳染性肺炎，隔離治療期間得請普通傷病假、特別休假或事假。勞工如被安排隔離，因不可歸責於勞工，雇主不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得強迫勞工補行工作、扣發全勤奬金、解僱或予不利之處分。
此外，移工前往接種疫苗，為避免接種發生不良反應，自接種之日起至接種次日24時止，得申請疫苗接種假。雇主應予准假，但可不支薪，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。移工施打疫苗後如發生嚴重不良反應或其他受害情事，也得依據現行接種疫苗預防接種受害救濟機制提出補償申請。
若移工朋友對自身權益有相關問題，可撥打「1955」免付費諮詢電話，將有24小時專人服務，並提供中文、泰國語、印尼語、越南語、英語等多國語言翻譯。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。