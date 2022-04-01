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看不見就沒事？萌貓想偷吃　閉眼伸手：偶什麼都不知道

▲日本一隻貓咪為了偷冰淇淋，竟然腦洞大開始出「閉眼大法」，以為別人看不到牠！（圖／推特帳號IWASHI_0723）
▲日本一隻貓咪為了偷冰淇淋，竟然腦洞大開始出「閉眼大法」，以為別人看不到牠！（圖／推特帳號IWASHI_0723）

編輯中心/綜合報導

2022-04-01 12:01:03

這是新的偷竊招式嗎？只要眼睛看不見就什麼都不知道？相信有養寵物的飼主都有感，有時候為了避免貪食的毛小孩偷吃，必須常常上演互相鬥智或是你爭我奪的戲碼。不過日本有一隻貓咪卻發明了「閉眼偷食大法」，網友看到全都笑翻了！

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▲「石頭（いわし）」是一隻古靈精怪的貓咪。（圖／推特帳號IWASHI_0723）
▲「石頭（いわし）」是一隻古靈精怪的貓咪。（圖／推特帳號IWASHI_0723）
▲個性有些貪吃，總是喜歡盯著人類的食物。（圖／推特帳號IWASHI_0723）
▲個性有些貪吃，總是喜歡盯著人類的食物。（圖／推特帳號IWASHI_0723）
這隻很懂得作戲的英國短毛貓咪叫做「石頭（いわし）」，個性古靈精怪又有點貪吃。這天奴才在桌上放了一盒冰淇淋雪糕，未料牠在一旁蠢蠢欲動，不停看著那盒聞起來香香的食物，但是又怕被人發現，因此牠想了一個方法，竟然使出「閉眼大法」，閉著眼睛偷偷伸出毛毛手，想要偷撈冰淇淋，這樣看不到奴才，奴才就看不到牠啦！

▲這天石頭發現奴才在桌上放了一盒冰淇淋，竟然使出「閉眼大法」偷食！（圖／推特帳號IWASHI_0723）
▲這天石頭發現奴才在桌上放了一盒冰淇淋，竟然使出「閉眼大法」偷食！（圖／推特帳號IWASHI_0723）
▲石頭：偶看不到，什麼都不知道喔！（圖／推特帳號IWASHI_0723）
▲石頭：偶看不到，什麼都不知道喔！（圖／推特帳號IWASHI_0723）
▲隔天又重施故技想偷生魚片！（圖／推特帳號IWASHI_0723）
▲隔天又重施故技想偷生魚片！（圖／推特帳號IWASHI_0723）
▲石頭：朕這招「閉眼大法」真是高啊！（圖／推特帳號IWASHI_0723）
▲石頭：朕這招「閉眼大法」真是高啊！（圖／推特帳號IWASHI_0723）
如此聰明又搞笑的偷食策略，讓一旁的奴才笑到不行，但是令奴才驚訝的是，即使石頭閉著眼睛，手手還是能正確地接近冰淇淋，只能感嘆為了吃真的無所不能啊！網友們看到後都紛紛大笑表示：「看不到就不算犯罪啦」、「怎麼那麼可愛啦」、「眼不見不為偷」、「這招很高」、「好想抓住牠的爪爪」。（編輯：陳珮瑜）


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