澳洲推新達爾文港計畫　軍隊可望避開中資港口

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針對被澳洲媒體稱為「新達爾文港」的基建計畫，財政部部長伯明罕（Simon Birmingham）昨天接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時表示，新建設施除了提供工、商業界使用之外，亦可提供防衛用途。
澳洲人報（The Austraian）今天刊登報導也指出，待「新達爾文港」落成後，澳洲國防軍和美國在澳洲駐軍將可使用新建設施，避免使用目前由中資企業嵐橋集團承租的達爾文港。
澳洲人報報導，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）國防、戰略與安全計畫主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）表示，他同意澳洲政府提出「新達爾文港」的構想；不過，澳洲政府未能撤銷嵐橋集團對達爾文港的租用權，將會構成澳洲的國安隱憂。
休布瑞吉提醒，中國擬與索羅門群島簽訂安全條約；還有今年2月澳洲軍機飛臨北部機場的進場跑道上空時，遭到出現於阿拉弗拉海（Arafura Sea）的中國海軍艦艇以雷射照射。這些事例都足以說明，中資承租達爾文港反映中國掌控澳洲北部的意圖。
澳洲國防部部長杜登（Peter Dutto）今天接受ABC訪問時表示，基於國防考慮，澳洲須在達爾文市興建全新港口設施；不過有關設施要在「多年後」才能落成啟用，而且澳洲政府目前未能提出相關時間表。
達爾文港是全澳洲最北面和最靠近亞洲的深水港。由於達爾文港於第二次世界大戰曾遭日軍轟炸，再加上當地自2012年起成為美國陸戰隊輪駐達爾文部隊（MRF-D）的派駐地點，因此達爾文港被視為澳洲重要戰略據點。
嵐橋集團澳洲子公司（Landbridge Group Australia）自2015年起取得達爾文港租用權99年，由於母公司中國嵐橋集團董事長葉成曾經擔任中國全國政協委員，因此嵐橋集團承租達爾文港一事持續成為澳洲國安爭議焦點。澳洲輿論亦多次傳出要求撤銷有關租用合約的呼聲。
但澳洲國防部於今年1月公布審查報告，指嵐橋集團承租達爾文港並未對澳洲構成國安疑慮；因此，儘管面對輿論壓力，澳洲政府仍未能撤銷嵐橋集團的租用權。（編輯：陳惠珍）1110401