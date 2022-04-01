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體驗台灣清明文化！高苑科大帶外籍生包潤餅

▲共計40多個來自越南的外籍學生捲袖體驗「包潤餅」，同時也分享清明時節特別的飲食文化。 （圖／高苑科大提供）
▲共計40多個來自越南的外籍學生捲袖體驗「包潤餅」，同時也分享清明時節特別的飲食文化。 （圖／高苑科大提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-04-01 16:29:00

清明節即將來臨，高苑科大特別應景舉辦了一場「包潤餅」體驗活動。該活動由高苑科大圖書館主辦，並邀請高雄市移民文化教育服務協會的丁玉蘭理事擔任講師，同時結合了觀光事業管理系的「世界飲食文化」課程，共計40多個來自越南的外籍學生捲袖體驗「包潤餅」，同時也分享清明時節特別的飲食文化。 

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體驗活動前，先由從越南來台已22年的丁玉蘭老師介紹台灣清明節的習俗，播放一段寒食節的典故。中國春秋時期晉文公和介之推的故事，也是華人習俗禁火、吃潤餅的緣由。參加活動的越南學生范氏青表示：「越南也過清明節，也會全家掃墓祭祖，但是沒吃過「潤餅」，看起來有點像越南春捲，只是份量大一些。雖然放了很多蔬菜配料，但吃起來卻是甜的，滿特別的。」有些同學還發揮創意，只捲花生糖粉，成了可口的甜點。同學則說，台灣的潤餅跟越南的春捲外皮有差異性，內容則有部份雷同，而且學生是用台語的「潤餅」來稱呼這個華人食物，相當有趣。顯見東南亞的飲食文化同樣受到華人的影響痕跡。 

高苑科技大學圖資中心 陳采玉主任表示，高苑科大近年發展成國際型的大學，校園中有10餘國外籍學生，學校除了不遺餘力照顧他們的學習與生活之外，本地學生也可以不必出國，透過同學彼此的交流和接觸，學習到到各國的文化和語言。對於苦無機會留學的本地生而言，是絕佳的國際化學習，同時也建立了高苑科技大學在校園內的多元學習文化環境。 

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