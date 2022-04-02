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獨／「尹汝貞孫子」陳河突飆中文　對談台灣記者嚇死女星

▲陳河（右）精通英韓文，也懂些許中文。（圖／Apple TV+）
▲陳河（右）精通英韓文，也懂些許中文。（圖／Apple TV+）

記者陳雅蘭/台北-洛杉磯連線報導

2022-04-02 09:00:00

美國影集《柏青哥》（Pachinko）找來李敏鎬、「奧斯卡女配角」尹汝貞、金敏荷、南果步、陳河、澤井杏奈（Anna Sawa）等日韓藝人參演，飾演尹汝貞孫子「白所羅門」的陳河，於韓國出生移民美國，期間待過香港5年，因此懂些許中文，他接受《NOWnews今日新聞》提問時，因口音問題不懂題目意思，在得知是來自台灣的媒體後，主動以不流利的中文對談，以便訪問順利進行，舉動驚呆一旁的澤井杏奈，笑說留下深刻回憶。

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《柏青哥》涵蓋三種語言、橫跨美加地區、日本與韓國拍攝，內容描述日本殖民朝鮮時期，跨世代、跨文化的悲歡離合、異地自我認同與克服困境的故事。陳河飾演的「白所羅門」為尹汝貞（飾演慈善）孫子，是生於日本的韓國移民家庭，為了躲避歧視赴美留學、工作，衣錦還鄉，而澤井杏奈飾演的「Naomi」，則為陳河在美國金融業的同事。

▲陳河曾受到種族歧視。（圖／Apple TV+）
▲陳河曾受到種族歧視。（圖／Apple TV+）
陳河透露被角色「白所羅門」吸引的理由，先是開玩笑說「因為可以穿到很多西裝」，後正經表示：「因為我看劇本的時候，發現那個時代發生很多不可置信的東西，我的家族生活跟那時代滿接近，但我從沒看過英文媒體多加著墨這樣的故事，所以聽到Apple TV+要製作時，我不是以一個演員的身分感到開心，而是以一個觀眾、以我自己的角度，我很激動，我也是編劇的粉絲，我很相信他編寫的能力，加上看到出演卡司，讓我更加確信『我一定要演』！雖然我還年輕，但我想要了解那時代的背景，因為我無法想像那是什麼情形。」澤井杏奈則說，她與飾演的「Naomi」都有「女性歧視」的經歷，所以決定參加演出，「我想很多女生都有經歷過，這角色和我媽媽是同一個時代，可以說這故事對我來說非常重要，我根本不需要思考要不要演這角色」。

「柏青哥」興於20世紀初期，小鋼珠遊戲機亦是不少長輩的青春回憶，問及陳河跟澤井杏奈最美好的回憶為何，澤井杏奈說：「我待過很多國家，紐西蘭、香港、菲律賓、日本，所以我很能了解Naomi的感受，經歷了日本以外的世界。這也許不是童年回憶，但對我來說是最接近的事情，經歷了被性別歧視，以及和別人相處總是覺得自己不夠好，所以我每天不斷精進自己。」

▲▼澤井杏奈（上圖，下左）戲裡戲外都遭遇過性別歧視問題。（圖／Apple TV+）
▲▼澤井杏奈（上圖，下左）戲裡戲外都遭遇過性別歧視問題。（圖／Apple TV+）
▲▼澤井杏奈（上圖，下左）戲裡戲外都遭遇過性別歧視問題。（圖／Apple TV+）
 
陳河於韓國出生，8歲移民美國前待過香港5年，他透露這是最深刻的記憶，「我第一次移民到康乃狄克州，身為韓裔美國人，要融入當地我遇到很多困難，我身邊也很多亞洲人，這經驗讓我看見自己，看見自己為了改變自己試著融入，我跟飾演的『白所羅門』也是，我們很多很像的地方，他住日本到美國讀書、工作，有一種我像是一個局外人的感覺，這跟我童年經歷滿像的」。

值得一提的是，當問及上述提問時，因翻譯問題導致陳河誤會是要回答「劇中的童年回憶」，他主動詢問記者是否會說中文，用不流利的中文表示：「我中文不好，但我可以聽，試試看（中文提問）。」此舉驚呆澤井杏奈，笑說看到陳河聽得懂中文，表示：「這也讓我印象深刻了！」

澤井杏奈透露準備角色的困難之處，就是英文發音與口音，她透露認識很多說英文但沒有日文腔調的日本人，也遇過劇中相同產業的朋友，「角色在美國待過2年，但大部分都在日本，因為20歲的時候去美國，所以我相信她會有日本口音，我想要表現這個（腔調）給觀眾看，我選擇用這種比較細微的表現方式給大家，這還滿困難的，我可以表現得更誇張，不過我沒有這麼做」。陳河也是發音問題，因角色日文要流利，他自認日文不好，「所以我跟教我日文的人一起努力，我努力學日文，要讓觀眾信服是日本人，日文當然要好，不能只是一個ABC在講日文的感覺，白所羅門要講很多關西跟東京的方言，因為這是故事中很重要的部分，所以我一定要精確表演好」。

《柏青哥》第一季總計8集，前4集已在Apple TV+全球上線，每週五更新1集。

▲陳河劇中飾演尹汝貞孫子，劇中精通英日韓三語言台詞。（圖／Apple TV+）
▲陳河劇中飾演尹汝貞孫子，劇中精通英日韓三語言。（圖／Apple TV+）
▲尹汝貞稱讚陳河是敬業的演員。（圖／Apple TV）
▲尹汝貞稱讚陳河是敬業的演員。（圖／Apple TV）

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