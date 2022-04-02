獨／「尹汝貞孫子」陳河突飆中文　對談台灣記者嚇死女星

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陳河透露被角色「白所羅門」吸引的理由，先是開玩笑說「因為可以穿到很多西裝」，後正經表示：「因為我看劇本的時候，發現那個時代發生很多不可置信的東西，我的家族生活跟那時代滿接近，但我從沒看過英文媒體多加著墨這樣的故事，所以聽到Apple TV+要製作時，我不是以一個演員的身分感到開心，而是以一個觀眾、以我自己的角度，我很激動，我也是編劇的粉絲，我很相信他編寫的能力，加上看到出演卡司，讓我更加確信『我一定要演』！雖然我還年輕，但我想要了解那時代的背景，因為我無法想像那是什麼情形。」澤井杏奈則說，她與飾演的「Naomi」都有「女性歧視」的經歷，所以決定參加演出，「我想很多女生都有經歷過，這角色和我媽媽是同一個時代，可以說這故事對我來說非常重要，我根本不需要思考要不要演這角色」。
「柏青哥」興於20世紀初期，小鋼珠遊戲機亦是不少長輩的青春回憶，問及陳河跟澤井杏奈最美好的回憶為何，澤井杏奈說：「我待過很多國家，紐西蘭、香港、菲律賓、日本，所以我很能了解Naomi的感受，經歷了日本以外的世界。這也許不是童年回憶，但對我來說是最接近的事情，經歷了被性別歧視，以及和別人相處總是覺得自己不夠好，所以我每天不斷精進自己。」
陳河於韓國出生，8歲移民美國前待過香港5年，他透露這是最深刻的記憶，「我第一次移民到康乃狄克州，身為韓裔美國人，要融入當地我遇到很多困難，我身邊也很多亞洲人，這經驗讓我看見自己，看見自己為了改變自己試著融入，我跟飾演的『白所羅門』也是，我們很多很像的地方，他住日本到美國讀書、工作，有一種我像是一個局外人的感覺，這跟我童年經歷滿像的」。
值得一提的是，當問及上述提問時，因翻譯問題導致陳河誤會是要回答「劇中的童年回憶」，他主動詢問記者是否會說中文，用不流利的中文表示：「我中文不好，但我可以聽，試試看（中文提問）。」此舉驚呆澤井杏奈，笑說看到陳河聽得懂中文，表示：「這也讓我印象深刻了！」
澤井杏奈透露準備角色的困難之處，就是英文發音與口音，她透露認識很多說英文但沒有日文腔調的日本人，也遇過劇中相同產業的朋友，「角色在美國待過2年，但大部分都在日本，因為20歲的時候去美國，所以我相信她會有日本口音，我想要表現這個（腔調）給觀眾看，我選擇用這種比較細微的表現方式給大家，這還滿困難的，我可以表現得更誇張，不過我沒有這麼做」。陳河也是發音問題，因角色日文要流利，他自認日文不好，「所以我跟教我日文的人一起努力，我努力學日文，要讓觀眾信服是日本人，日文當然要好，不能只是一個ABC在講日文的感覺，白所羅門要講很多關西跟東京的方言，因為這是故事中很重要的部分，所以我一定要精確表演好」。
《柏青哥》第一季總計8集，前4集已在Apple TV+全球上線，每週五更新1集。