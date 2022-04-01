連假開始雨也來了！越晚雨越大 週末全台濕冷最低溫14℃
等了好久的清明連假終於展開，但大雨也來了！中央氣象局預報員林定宜指出，今（1）日白天氣北部及東半部地區陸續出現雨勢，傍晚開始北台灣降雨轉趨明顯，入夜後隨著華南雲雨區移入，加上大陸冷氣團影響，全台各地都會陸續轉為濕冷的天氣型態，尤其連假前兩天水氣相當多，包括北部、宜蘭花蓮及中部山區可能有局部較大雨勢發生，請民眾務必留意。另外受到大陸冷氣團影響，今日白天起各地氣溫已逐漸下滑，週末全台都明顯偏冷，北台灣最低溫僅攝氏14到15度，沿海空曠地區最低溫更可能再低1到2度，其他地區低溫也只有攝氏17到19度，提醒民眾注意保暖。
林定宜說，這波大陸冷氣團及華南雲雨區東移會持續影響到週日（4/3），比較明顯的雨勢會集中在北部及宜蘭、花蓮等地區，中南部地區也有局部短暫雨，由於水氣偏多雨勢持續較久，整天都會感覺很明顯濕冷。尤其北台灣整天氣溫都只有攝氏14到18度之間，中南部地區高溫雖有攝氏21到23度，但受到降雨的關係，體感溫度也偏低，與前幾日溫差相當大，請務必要做好保暖準備。
此外，由於東北風明顯增強，氣象局也發布陸上強風特報，台南以北、花東及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖，易有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，並有長浪發生機率，請民眾前往海邊活動要注意安全。
這波大陸冷氣團預計下週一（4/4）白天起逐漸減弱，屆時各地氣溫回升，水氣也會明顯減少，僅剩北部及東半部地區有局部短暫與，其他地區恢復多雲到晴。北部、東部地區高溫回升到攝氏21到23度，中南部地區高溫約攝氏26到28度。下週二（4/5）清明節當天到週日（4/8），各地大多恢復多雲到晴的穩定天氣，僅剩東半部地區偶有局部短暫雨，但雨勢都不會太大，西半部地區高溫可回升到攝氏27到30度，東部地區高溫約攝氏24到25度。