威爾史密斯再發聲 宣布辭掉影藝學院資格：我不可原諒
53歲新科奧斯卡影帝威爾史密斯在頒獎典禮上，不滿生病的老婆被調侃，衝上台毆打頒獎人克里斯洛克，他繼台灣時間上月29日發長文道歉，今稍早再發聲明，宣布辭退美國影藝學院會員身分。
據美國娛樂周刊《綜藝》（Variety）報導，威爾史密斯本人發出一份聲明，主動宣布退出美國影藝學院，辭去會員資格，「我辜負影藝學院對我們的信任，我剝奪了其他被提名人和得獎者慶祝他們工作成就的機會」，並表示不論理事會做出何種懲處，「我會接受一切後果」，強調自己在典禮上的行為「令人震驚且難受，非常不可原諒」。
事實上，事發當天，就有不具名的影藝學院高層呼籲，應該商討「收回威爾史密斯的獎座」，不過老牌黑人影星、也是理事會成員的琥碧戈柏表示，威爾的影帝獎座不會被撤回，因為受害人沒有提告，「但我相信他必然要承擔後果」。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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