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國三南向上午回堵10公里　午後預測壅塞路段一次看

▲9點12分國3南向中寮隧道379.1k發生5小客車追撞占用內側車道事故，9點59分排除，後方回堵10公里。（圖／高公局提供）
▲9點12分國3南向中寮隧道379.1k發生5小客車追撞占用內側車道事故，9點59分排除，後方回堵10公里。（圖／高公局提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-02 13:24:43

今（2）日為清明節連續假期第1日，截至上午11時，國道全線交通量為41.8百萬車公里，尚在預期流量之範圍內，預估今日交通量為120百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹系統、王田至彰化；國1北向楠梓至高科、大灣至安定；國3南向樹林至龍潭、茄苳至西湖服務區、草屯至南投服務區；國10東向仁武至燕巢系統；其餘路段大致行車順暢。

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 另上午6點47分國3南向194.4k發生2小客車追撞占用外車道事故，7點11分排除，後方回堵3公里；7點37分國1南向91k發生1大客+2小車追撞占用內2車道事故，雖7點45分即予排除，但後方已回堵6公里；9點12分國3南向中寮隧道379.1k發生5小客車追撞占用內側車道事故，9點59分排除，後方回堵10公里；10點42分國3南向104.1k發生2小客車追撞占用內車道事故，10點52分即予排除，但已造成後方回堵4公里，上述事故均嚴重影響整體車流順暢。

預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統及國5南向南港系統-頭城等路段；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，另建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發，節省寶貴時間。

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