金馬影后疑躲英國待產　身形臃腫難辨汙點男友同行

34歲的金馬影后馬思純疑躲在英國待產！有大陸網友在社群網站貼出在英國偶遇馬思純的照片，清純秀麗的她看來虎背熊腰，壯了不少，網友一時之間無法確認，但陪在她旁邊的正是去年交往的男友張哲軒，網友稱是透過比對其男友的照片，來確認女生就是馬思純。





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馬思純和周冬雨以主演的《七月與安生》在2016年並列金馬獎女主角，當時是頗被寄予厚望的影壇天后接班梯隊，可惜之後馬思純的演藝事業卻明顯不如周冬雨，沉寂頗久，去年原本備受期待的《第一爐香》，反應平平，並未讓她重振影后氣勢，同時又傳她為抑鬱症所苦。





▲有網友4月2日PO出在英國巧遇馬思純(棕色上衣)，其身旁就是男友張哲軒。翻攝魚醬子飯糰微博

不過，馬思純也是戀愛腦，事業低潮卻迎來新歡樂團主唱張哲軒，但一聽他們交往，粉絲哀鴻遍野，原來張哲軒「口碑不佳」，不只花心撩妹，甚至辦事時不愛戴保險套，竟還問女生「懷我的孩子不好嗎」，網友們都為馬思純遇到這樣一個渣男，事業和人都會毀了。





面對外界排山倒海的議論，馬思純反而吃了秤陀鐵了心，今年1月被狗仔拍到一起回家，在電梯裡張哲軒浪漫地捧起馬思純的臉親吻，馬思純洋溢著幸福的笑容，當時她的身形就有些臃腫，而外界此時也明白馬思純和張哲軒感情進展神速。不過，之後兩人即相當低調，馬思純也僅在3月14日自己的34歲生日，在微博PO了一張個人照。





4月2日網友PO出在英國巧遇馬思純和男友的照片後，才揭開這段時間2人消失的原因，原來是跑到英國了。照片中馬思純和男友及同行的男伴坐在一個小咖啡館，馬思純穿著棕色上衣、搭休閒牛仔褲，休閒打扮卻卻難掩臃腫身形，看起來虎背熊腰，大腿根非常粗，跟往常鏡頭上的她差距頗大，網友形容說，就有點像孕婦。另外也有媒體報導，張哲軒之前的發文地址IP，也顯示在英國。





由於一直盛傳馬思純和張哲軒已經結婚，因此網友也懷疑馬思純此行是來英國待產的，不少網友仍為馬思純擔憂，畢竟馬思純家境不錯，演藝事業只是一時低潮，以她的演技必可走出困境；但若結婚生小孩，就令人憂慮了。另外也有網友認為馬思純都34歲，跟一個愛的人共組家庭，大家應該為她祝福，讓她走出憂鬱困擾才對。



