洗衣忘做1事！人妻開蓋見「整桶稀飯」 眾笑爆：肉鬆呢
洗衣機是現代發明最便利的電器之一，不過使用上還是有需要注意的眉角，近日就有女網友表示，她把兒子的枕頭拿去洗衣機清洗，卻忘了使用洗衣袋，一開蓋就發現悲劇，讓她相待無言，也有不少網友看了照片歪樓喊：「第一眼看成在電鍋裡的稀飯！」
該名網友昨（2）日在臉書「爆怨2公社」中貼文，她表示把小孩讀幼幼班用的枕頭拿去洗，沒想到一把洗衣機的蓋子打開，竟看到滿滿棉花漂浮在洗好的衣物上，讓她無奈嘆「給各位爸爸媽媽借鏡：枕頭要裝洗衣袋！」
貼文一出，網友紛紛留言，「這年頭還有人沒在裝洗衣袋洗衣服喔」、「上次也是這樣，整個棉花炸開，還好有裝洗衣袋」、「洗衣機不管洗什麼我都會裝洗衣袋⋯習慣」、「第一次知道枕頭可以洗欸！我都用曬的」、「洗衣機的過濾網⋯」、「我有一次經驗之後，兒童枕頭都放洗衣袋洗」、「要拿洗衣袋裝，因為在脫水的過程中，有些縫合不好的會爆開」。
不過，也有網友看到照片，發現漂浮的軟爛棉花，看起來就像燉煮到白透的清粥，忍不住笑喊，「突然想吃稀飯」、「第一眼看成在電鍋裡的稀飯」、「我以為是電鍋煮粥」、「妳怎麼在洗衣機裡煮粥呢」、「這時候要來點肉鬆」、「真以為稀飯放在洗衣機裡」、「默默從冰箱拿出大茂黑瓜和嫩筍」、「開一罐麵筋一罐菜心就是宵夜文了」、「我的肉鬆呢」。（編輯：賴禹妡）