北市公布足跡：捷運士林北投站、557路公車、內湖超商

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衛生局表示，截至今日中午12時，臺北市新增19例本土病例，其中有12例已知感染源，包括桃園舞蹈教室有關2例(北投區案24283、文山區案24332)，與臺中婚宴傳播鏈有關3例(士林區案24281、北投區案24284、信義區案24400)、百貨公司特展群聚3例(萬華區案24334，中山區案24368、中山區案24395)，接觸確診者4例(內湖區案24282、中山區案24360、大安區案24394、松山區案24333)，餘7例衛生單位持續疫調以釐清感染源。
衛生局說明，今增士林區本土案24280與新北市案23987護理師皆於台北市中正區某醫院工作，擔任公文傳送人員，該醫院已進行全院員工擴大採檢，其中828人PCR採檢陰性，78人檢驗中，北市衛生局持續疫調釐清感染源。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。