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北市公布足跡：捷運士林北投站、557路公車、內湖超商

▲台北市今（3）日新增19例本土及21例境外移入病例。（資料照／北市府提供）
▲台北市今（3）日新增19例本土及21例境外移入病例。（資料照／北市府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-03 16:18:022022-04-03 16:18:49

台北市今（3）日新增19例本土及21例境外移入病例，本土案例分別居住於台北市10個行政區，其中中山區4例，松山區、大安區、中正區、內湖區、士林區、北投區各2例，信義區、萬華區、文山區各1例，衛生局下午也公佈兩名確診者足跡。

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花蓮個案（案23878）於三天（3／28-3／30）多次搭乘捷運，行經北投站、芝山站、劍潭站、士林站，以及公車557路線（士林國中站-東吳大學站-士林捷運站）。基隆某大學確診接觸者（案23883）則於1日下午前往內湖區超商。

衛生局表示，截至今日中午12時，臺北市新增19例本土病例，其中有12例已知感染源，包括桃園舞蹈教室有關2例(北投區案24283、文山區案24332)，與臺中婚宴傳播鏈有關3例(士林區案24281、北投區案24284、信義區案24400)、百貨公司特展群聚3例(萬華區案24334，中山區案24368、中山區案24395)，接觸確診者4例(內湖區案24282、中山區案24360、大安區案24394、松山區案24333)，餘7例衛生單位持續疫調以釐清感染源。

衛生局說明，今增士林區本土案24280與新北市案23987護理師皆於台北市中正區某醫院工作，擔任公文傳送人員，該醫院已進行全院員工擴大採檢，其中828人PCR採檢陰性，78人檢驗中，北市衛生局持續疫調釐清感染源。

▲403足跡
 
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