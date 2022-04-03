新北爆增71例！確診個案分布11行政區　海量足跡圖曝光

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◆案24203：女性、9歲，3/31喉嚨痛、4/1發燒、頭痛，經就醫採檢陽性，Ct值18.8，居住地板橋區。
◆案24208：男性，20多歲，3/29因疾病就醫採檢陰性，4/1轉院治療採檢轉陽性，Ct值29，居住地樹林區。
◆案24308：女性，20多歲，因陪病採檢陽性，Ct值34，居住地三峽區。
◆案24313：男性，50多歲，因陪病採檢陽性，Ct值36，居住地三峽區。
◆案24359：女性，30多歲，無業，4/2出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水症狀，採檢陽性，居住地淡水區。
◆案24405：女性，20多歲，4/2出現類感冒症狀，診所就醫建議快篩陽性，採檢陽性，Ct值13.15，居住地新莊區。
《基隆相關案2人》
◆案24206、24324。
《桃園相關案3人》
◆案24204(居隔陰轉陽)、24412、24358。
《北市相關案6人》
◆案24187、24200、24201、24321、24352、24404。
《中和相關案13人》
◆案24202、24205、24207、24317~24320、24353~24356、24413、24414。
《三峽相關案41人》
◆案24188~24199、24209、24304~24307、24309~24312、24314~24316、24322~24323、24344~24351、24406~24411。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。