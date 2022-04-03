宜蘭7+2！公布1外縣市足跡：新月廣場、蘭城晶英酒店入列

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案23500日前曾到造船廠找他聊天，同時也與該造船廠另一名確診個案(案23739)在同一間辦公室辦公，該個案4月1日上午先到聖母醫院社區篩檢站做篩檢，結果為陽性確診，CT值19.8。衛生局於4月1日下午，在造船廠設站篩檢，未篩檢出其他確診個案，衛生局表示，細部資料尚在調查中。
案24335、案24336、案24338、案24401，以及1位未立案號的個案，皆為居家隔離期間陰轉陽。衛生局解釋，只要是PCR檢測陰性的當日或之前，並沒有傳染力，不需要對之前的學校進行全面性篩檢。
案24337是舞蹈補習班相關聯的個案，為1名女童。當時衛生局評估，該案例為中低風險感染個案，列為自主健康管理，但不幸仍然確診。衛生局隨即進行疫調，並籲請家長特別注意孩子的健康狀況，目前該個案沒有相關足跡。
目前有3名尚未列案號，除了前述1名居家隔離期間陰轉陽的個案以外，其中1名是案23501的陪病者家屬，是衛生局先前匡列的居家隔離對象，當時PCR採檢為陰性。該個案是因為孩子年紀太小至醫院陪病，不幸確診，目前收治醫院治療中。另有1案尚未列案號，為昨(2)日篩檢國小的學生。衛生局說，初步了解該個案與案23887是同一個球隊的隊員，詳細疫調正在進行中。
此外，宜蘭今天新增1處外縣市確診者在本縣的足跡。有1位外縣市民眾入住縣內某飯店，居住2天後孩子發燒了，在宜蘭篩檢後確診。目前衛生局正在進行疫調，根據了解，入住2天活動領域是兒童遊戲區、用餐及商場。縣府相關單位已針對足跡進行清消，並會安排場域工作人員進行篩檢。（編輯：林盈君）
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