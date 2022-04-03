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宜蘭7+2！公布1外縣市足跡：新月廣場、蘭城晶英酒店入列

▲宜蘭本土7+2！公布1例外縣市足跡，圖為宜蘭縣長林姿妙 。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭本土7+2！公布1例外縣市足跡，圖為宜蘭縣長林姿妙 。（圖／宜蘭縣政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 16:55:422022-04-03 17:09:47

宜蘭今(3)日新增9名確診個案，且有外縣市確診個案相關足跡。林姿妙縣長表示，由於近日來篩檢需求量大，因此協調各社區篩檢站於連續假期期間，增加服務時段，請有需求或疑慮的民眾可以就近前往篩檢；另外，今(3)日是清明連假的第2天，這2天國內確診人數急速上升，再次呼籲縣民務必保護好自己，務必落實各項防疫規定。

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▲宜蘭7+2，並公布1外縣市足跡，新月廣場、蘭城晶英酒店入列。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭7+2，並公布1外縣市足跡，新月廣場、蘭城晶英酒店入列。（圖／宜蘭縣政府提供）
今日確診個案，除了昨(2)日已說明的案24171，其他如案24286是30多歲男性，為某造船廠外部單位派駐人員，平常在造船廠工作，是案23500的朋友。

案23500日前曾到造船廠找他聊天，同時也與該造船廠另一名確診個案(案23739)在同一間辦公室辦公，該個案4月1日上午先到聖母醫院社區篩檢站做篩檢，結果為陽性確診，CT值19.8。衛生局於4月1日下午，在造船廠設站篩檢，未篩檢出其他確診個案，衛生局表示，細部資料尚在調查中。

案24335、案24336、案24338、案24401，以及1位未立案號的個案，皆為居家隔離期間陰轉陽。衛生局解釋，只要是PCR檢測陰性的當日或之前，並沒有傳染力，不需要對之前的學校進行全面性篩檢。

案24337是舞蹈補習班相關聯的個案，為1名女童。當時衛生局評估，該案例為中低風險感染個案，列為自主健康管理，但不幸仍然確診。衛生局隨即進行疫調，並籲請家長特別注意孩子的健康狀況，目前該個案沒有相關足跡。

▲宜蘭7+2，並公布1外縣市足跡，新月廣場、蘭城晶英酒店入列。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭7+2，並公布1外縣市足跡，新月廣場、蘭城晶英酒店入列。（圖／宜蘭縣政府提供）
目前有3名尚未列案號，除了前述1名居家隔離期間陰轉陽的個案以外，其中1名是案23501的陪病者家屬，是衛生局先前匡列的居家隔離對象，當時PCR採檢為陰性。該個案是因為孩子年紀太小至醫院陪病，不幸確診，目前收治醫院治療中。另有1案尚未列案號，為昨(2)日篩檢國小的學生。衛生局說，初步了解該個案與案23887是同一個球隊的隊員，詳細疫調正在進行中。

▲宜蘭7+2，並公布1外縣市足跡，新月廣場、蘭城晶英酒店入列。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭7+2，並公布1外縣市足跡，新月廣場、蘭城晶英酒店入列。（圖／宜蘭縣政府提供）
此外，宜蘭今天新增1處外縣市確診者在本縣的足跡。有1位外縣市民眾入住縣內某飯店，居住2天後孩子發燒了，在宜蘭篩檢後確診。目前衛生局正在進行疫調，根據了解，入住2天活動領域是兒童遊戲區、用餐及商場。縣府相關單位已針對足跡進行清消，並會安排場域工作人員進行篩檢。（編輯：林盈君）

▲宜蘭7+2，並公布1外縣市足跡，新月廣場、蘭城晶英酒店入列。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭7+2，並公布1外縣市足跡，新月廣場、蘭城晶英酒店入列。（圖／宜蘭縣政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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