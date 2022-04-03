T1／海神逆轉獵鷹奪4連勝　于煥亞：開賽專注度不夠

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高雄全家海神隊今挾17勝6負戰績展開客場二連戰。身為聯盟龍頭，總教練喬伊斯每場賽事仍戰戰兢兢，坦言各隊都在為季後賽補強衝刺，包括臺鋼獵鷹也在這一個月補強，教練團更動，聯盟整體對抗性越來越強，球員、團隊仍得不斷精進。
3日再度碰頭臺鋼獵鷹，高雄全家海神隊亞歷山大、胡瓏貿因傷缺席，好消息是迎回3月20日對中信特攻腳踝扭傷的林任鴻，不過海神重將上半場外線熄火，17投僅3中，戰況陷入膠著，上半場結束落後1分。
中場休息過後，高雄全家海神隊幾波攻守轉換快攻得手，于煥亞、林任鴻、布銳克曼貢獻外線砲火，霍爾單臂飛扣及鐘響前補籃得手，倒數6分鐘21比9一波流攻勢，成為比賽最大分水嶺，繳出單節32比15，並在第四節持續擴大比分差，成功踢館。
總教練喬伊斯指出，霍爾以及勤明慶、吳怡斌在胡瓏貿因傷缺陣，且庫薩斯有犯規麻煩的情況下適時頂替，並為球隊做出貢獻，以及包括近期才加盟的陳內斯，也越來越融入團隊，替補表現出色。
庫薩斯攻下全隊最佳19分、12籃板、2阻攻，布銳克曼16分、8助攻、4籃板，余純安及陳內斯各斬獲11分、10籃板，勤明慶挹注5分、6籃板。
攻下15分、10籃板、3助攻的霍爾表示，「今天來之前也很多挑戰，包括胡瓏貿、亞歷山大掛傷號。很高興看到勤明慶、陳內斯都有傑出的表現，今天大家打很好，也證明了我們的板凳深度。」
前役三分外線熄火的于煥亞下半場找回準星，繳出本土最佳15分含5記三分球，外帶4籃板、4助攻、3抄截。
于煥亞表示開賽專注度不夠，是上半場比賽膠著的最大原因，「我們直到下半場才打出應有球風，上半場打得比較急躁。其實各隊陣容補強後都漸趨完整，每支隊伍都不好打，之後開賽就要保持100分的專注，面對比賽。」
勤明慶今日攻守兩端都有斬獲，禁區力扛阿提諾、賈西亞，首節籃下得分也是本季首分入袋：「我以前就是守洋將的，其實並不陌生。上了場就平常心，把握機會。」
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