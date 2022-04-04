宜蘭中山國小停止線上授課　清明連假後再放4天

宜蘭舞蹈班的疫情傳播鍊越傳越廣，該縣市的中山國小就已有3名學生確診，學校擔心清明連假後會有更多個案發生，故讓學生在家上課至11日，但隔離期間的教師授課，及學生的學習配合有許多不確定性，為維持良好教學品質，校方決議暫停連假後的線上教學計畫，日後再找時間以實體課程補上。
中山國小表示，目前全校被匡列的學生數達142人、教師15人，被居家隔離的人次已高達二成一的學生與三成一的老師，且清明連假後，很可能會帶出新一波疫情高峰，居隔人數也可能因此繼續上升。原先擬定師生在居隔期間，會以遠距教學的方式讓學生停課不停學，可擔心線上授課的品質充滿不確定性，故決議停止線上教學計畫，而是在學校停課結束後，以實體課程的方式補足缺失課堂，而後續評量週的部分則會再商量相關配套措施。
校方提出該決策後，在第一時間陳報至縣府教育處，目前已獲同意得以施行，將在清明連假後暫停4月6、7、8日及11日的線上教學，並在後續回歸學校後找時間以實體課程的方式補上。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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