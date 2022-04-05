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連假收心！超商咖啡拼開工優惠：買6送6、買美式送麵包

▲連假進入尾聲，全家超商明（6）日有單品咖啡買6送6、大杯特濃咖啡買40送40，以及酷繽沙買4送4等優惠。（圖／業者提供）
▲連假進入尾聲，全家超商明（6）日有單品咖啡買6送6、大杯特濃咖啡買40送40，以及酷繽沙買4送4等優惠。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-05 00:10:00

歡樂的時光總是過得特別快，咻一下又到連假尾聲，四大超商不可免俗推出咖啡優惠，為上班族、學生開工打氣。全家超商有單品咖啡買6送6、大杯特濃咖啡買40送40，以及酷繽沙買4送4；萊爾富在開工日4月6日起，買特大杯冰美式（60元）限時加送厭世甜點店麵包及動物湯匙。

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為了安撫收假心情，全家超商在明（6）天開工日舉辦好咖日，Let’s Café單品美式／拿鐵（中杯、大杯）同品項買6送6，兌換期限至10月31日。當天也有開工下午茶應援，極鬆餅買6送3優惠，限量3000組，可兌換至7月31 日。

▲全家超商明（6）日是好咖日，Let’s Café單品美式、拿鐵中杯／大杯買6送6。（圖／業者提供）
▲全家超商明（6）日是好咖日，Let’s Café單品美式、拿鐵中杯／大杯買6送6。（圖／業者提供）
此外，全家為了慶祝第4000店開幕，明（6）日上午10點起至4月12日，在App隨買跨店取推出大杯特濃美式、特濃拿鐵買40杯送40杯，各品項限4萬組，可兌換至明年12月26日。同期間另有酷繽沙不限口味買4送4，可兌換至10月31日。

萊爾富開工優惠於4月6日開跑，優惠至5月3日，一連28天祭出Hi Café 咖啡全品項第二杯7折，包括特大杯的冰美式/冰拿鐵、大杯系列的冰/熱美式、冰/熱拿鐵、冰焦糖拿鐵、冰榛果拿鐵咖啡、以及中杯冰/熱單品耶加雪菲咖啡G1等皆享折扣。4月6日至5月3日期間，買Hi Café 特大杯冰美式咖啡（60元），加送厭世甜點店5款系列麵包任1款，另外再加贈動物湯匙1支。

▲萊爾富4月6日至5月3日期間，買特大杯冰美式送厭世甜點店5款麵包任1款。（圖／業者提供）
▲萊爾富4月6日至5月3日期間，買特大杯冰美式送厭世甜點店5款麵包任1款。（圖／業者提供）
7-ELEVEN尚未公布最新連假開工優惠，不過OPEN POINT行動隨時取即日起至4月7日前，享有CITY系列指定品項滿6送3，包括特大杯拿鐵、大杯美式、現萃茶英式紅茶、現萃茶一顆檸檬青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶共5款飲品，同步至4月7日前還有「精品咖啡會員週」，買CITY PRIMA精品美式或拿鐵同品項買6送3。

OK超商同樣尚未公布最新開工優惠，日前和蝦皮店到店合作，推出雙向寄件服務，門市現也同步祭出優惠造勢，4月15日前到店消費任一商品，就能用半價加購OK Café大杯莊園級美式、拿鐵(45元、55元)。

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