立院確診！僅令同層辦公室採檢　林楚茵批北市府消極

國民黨立委廖國棟2名國會助理昨日傳出確診，立法院今（4）日表示，確診助理ct值低，傳染風險高，與廖辦同在立法院中興大樓8樓的各委員及助理，在6日上班日應作PCR或快篩採檢，陰性始得進入院區。民進黨林楚茵下午對此表示，立院助理工作有特殊性，立法院宣布的措施消極且不足，台北市政府衛生局以及立法院必須加強合作，除了產出更精準的疫調之外，在後續的防疫措施也不能如此鬆懈。
林楚茵表示，立委助理的工作有其特殊性，平日需於立院研究大樓、委員會等地穿梭辦公，尤其是確診的國會助理Ct值低、傳染性高。因此，立法院僅下令「同樓層快篩或PCR陰性方能入院」是非常消極且不足的措施。
林楚茵強調，請台北市政府衛生局以及立法院雙方必須加強合作，除了產出更精準的疫調之外，在後續的防疫措施也不能如此鬆懈。
另林楚茵昨日也說，自己與廖國棟的辦公室同樣都在8樓，得知消息後趕快要求自己的助理快篩，目前得知結果大家都是陰性。
林楚茵也說，因為在中興大樓有分單層停靠跟雙層停靠的電梯，因為同在8樓，同樣都是雙層停靠的電梯，且8樓的按鈕大家最常共同接觸，可能會有風險。
另外，林楚茵也說，廁所也是共同使用，因此廁所門把也可能是高度傳染的地方。這幾天連假立法院沒有開會，相信會趕快清潔消毒，希望連假過後不會再有確診情況，讓傳染鏈不至於再擴散。