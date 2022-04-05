100ml保溫瓶廢到笑？網讚「根本神物」：用過才知多方便
對於有喝水習慣的人來說，外出必備保溫瓶，除了避免某些地方沒水喝，還有保冰、保溫效果。過去隨身攜帶的保溫瓶，主流容量通常是600毫升上下，有網友逛宜得利看到160毫升的保溫瓶，只比養樂多稍微大罐一點，啼笑皆非PO上網，沒想到意外湧入一片讚聲，還有人封為「神物」。
過去外出攜帶的保溫瓶容量大多是600毫升，如果是帶至定點使用，像是野餐、露營，還有800毫升、1公升、2公升等大規格，不過近幾年反而流行起迷你保溫瓶，有些容量甚至只有100毫升，相當於一瓶養樂多，喝兩口就沒了，讓許多人摸不著頭緒。
網友在臉書社團曬出逛街看到的160毫升保溫瓶，原以為是雞肋的廢物設計，沒想到釣出一大票人推薦：「這是口袋瓶，我曾經也吐槽過，但是用過之後覺得好方便」。還有上班族大推，雖然裝滿只有幾口的量，但「一點都不廢，而是神物」，很快就喝完的好處是，動不動就走去茶水間裝水，舒展身體順便轉換狀態，不會整天釘在辦公椅上。
老年人更是主要使用族群，由於長者容易頻尿，有時喝口水只是潤喉，迷你保溫瓶相對輕便，放在背包裡完全不重，相關評論包括：「等你老了就知道好用」、「三餐都要吃藥的很需要，不然會太重」、「小到可以放口袋」。
也有網友分享，由於台灣四處都有飲水機，取水容易，帶太大支保溫瓶裝滿水反而很重，而迷你保溫瓶重量不到200公克，想喝再裝就好，在台北市還能用「直飲地圖」，快速找出身邊最近的飲水機或直飲台。