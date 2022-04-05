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100ml保溫瓶廢到笑？網讚「根本神物」：用過才知多方便

▲從日本紅起來的迷你保溫瓶，又稱「口袋瓶」，容量介於100毫升至200毫升。（圖／取自網路）
▲從日本紅起來的迷你保溫瓶，又稱「口袋瓶」，容量介於100毫升至200毫升。（圖／取自網路）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-05 13:03:40

對於有喝水習慣的人來說，外出必備保溫瓶，除了避免某些地方沒水喝，還有保冰、保溫效果。過去隨身攜帶的保溫瓶，主流容量通常是600毫升上下，有網友逛宜得利看到160毫升的保溫瓶，只比養樂多稍微大罐一點，啼笑皆非PO上網，沒想到意外湧入一片讚聲，還有人封為「神物」。

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過去外出攜帶的保溫瓶容量大多是600毫升，如果是帶至定點使用，像是野餐、露營，還有800毫升、1公升、2公升等大規格，不過近幾年反而流行起迷你保溫瓶，有些容量甚至只有100毫升，相當於一瓶養樂多，喝兩口就沒了，讓許多人摸不著頭緒。

▲網友分享逛街看到的160毫升保溫瓶引起熱議。（圖／取自「小廢物俱樂部」社團）
▲網友分享逛街看到的160毫升保溫瓶，實用性引起熱議。（圖／取自「小廢物俱樂部」社團）
網友在臉書社團曬出逛街看到的160毫升保溫瓶，原以為是雞肋的廢物設計，沒想到釣出一大票人推薦：「這是口袋瓶，我曾經也吐槽過，但是用過之後覺得好方便」。還有上班族大推，雖然裝滿只有幾口的量，但「一點都不廢，而是神物」，很快就喝完的好處是，動不動就走去茶水間裝水，舒展身體順便轉換狀態，不會整天釘在辦公椅上。

老年人更是主要使用族群，由於長者容易頻尿，有時喝口水只是潤喉，迷你保溫瓶相對輕便，放在背包裡完全不重，相關評論包括：「等你老了就知道好用」、「三餐都要吃藥的很需要，不然會太重」、「小到可以放口袋」。

▲還有人特地買僅有100毫升的迷你保溫瓶來使用。（圖／取自「小廢物俱樂部」社團）
▲還有人特地買僅有100毫升的迷你保溫瓶來使用。（圖／取自「小廢物俱樂部」社團）
也有網友分享，由於台灣四處都有飲水機，取水容易，帶太大支保溫瓶裝滿水反而很重，而迷你保溫瓶重量不到200公克，想喝再裝就好，在台北市還能用「直飲地圖」，快速找出身邊最近的飲水機或直飲台。

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