T1／返台首度對決蔣淯安 林韋翰：開心看到他維持高水準
史上首位在中國CBA、台灣SBL都完成過「大三元」的控衛林韋翰，季中轉戰T1新北中信特攻，今(4)日返台首秀就和蔣淯安上演「本土第一控」對決戲碼，賽後林韋翰直呼可惜，未能幫球隊取勝，但也開心看到蔣淯安狀態維持得很好。
林韋翰返台首秀，特攻教頭李逸驊表示有刻意控制上場時間，隨隊練球2周評價，「第一場正式比賽和隊友默契還不錯。」林韋翰今天上場17分11秒，3投0中，在第三節尾聲上籃被犯規，兩罰俱中拿下返台首分，全場累積2分3助攻2籃板。
「很可惜沒幫球隊拿下勝利。」林韋翰表示目前以賽代訓，「回來時間沒很久，自己要盡快做出調整。今天因為疫情沒觀眾有些可惜，但能更專注在場上也是好事。」
外界都很期待林韋翰和蔣淯安競爭「本土第一控」頭銜，兩人今天首度交鋒，蔣淯安拿下全場本土最高22分，外帶7助攻3籃板率英熊以95:91贏球，久未交手林韋翰反倒為昔日老友鼓掌，「為小安開心，看他狀態還維持這麼好和高水準。」
T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。