李燕拍八點檔遇「截肢」厄運　嚇到說不出話

陳冠霖、李燕在三立八點檔《一家團圓》即將展開虐戀，李燕表示在一場爆破受傷戲之後，就知道角色會有大轉變，但當時她還搞不清楚編劇要走的方向，只知道女主角「雅卉」將出車禍。一開始她接收到這角色要被截肢這訊息時很驚訝，畢竟這麼多年她大都接演傻白甜的角色，但當製作人對她說明接下來的角色走向時，她說自己驚訝到說不出話來，非常震撼，但最終還是打動了李燕，因為鮮少有女主角被截肢的劇情。
最主要讓李燕開心角色可以轉變的原因是，「雅卉」這角色能以自身的演出來影響社會上更多身障的朋友，帶給因身體有缺陷的朋友，尤其是還陷在陰鬱心情裡的觀眾，希望自身的演出能帶來希望，這也正符合當初她說一直想演一場她不必大哭就可以讓觀眾主動感動而落淚的劇情。
最近李燕為了角色開始做功課，看了一些影片，像《一公升的眼淚》等，但除了揣摩身障者的肢體行動方式以外，最主要是了解受傷者心態的轉念。有的戲在截肢表現的處理是腳被綁著，用單腳演出，她說要先練習單腳站立了，但認為角色之後的性格大轉變，內心的轉變比肢體演出更具困難度，所以目前一直在等劇本，看編劇群如何撰寫劇本，畢竟演員的表演還是不能脫離劇本。
而至於李燕和老搭檔陳冠霖未來的感情線上會如何發展，她說很期待接下來的發展，反正終將是虐戀的開始，拆不拆夥都好，一切都是會有最好的安排，還開玩笑說：「我也該放陳冠霖走了。」