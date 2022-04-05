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【好好吃飯】品嚐屏東食材家常菜
位在城東大院子內的「好好吃飯」，主理人美花原從事音樂相關行業，因為對食物有熱情，想「用一頓飯，帶你認識我記憶裡的屏東」，所以選用許多在地食材，例如雨來菇，用屏東麻油炒過後，再包成餃子去炸，口味獨特，一般吃不到這種做法。她也學習媽媽拿手家常滷肉，使用屏東竹田醬油，並加入滿州的港口茶解膩，搭配恆春筍乾，超下飯！米也是使用恆春的糙米。另外還有港口茶饅頭、洋蔥蛋捲都成為創意甜點。
【大院子裡的小森林】感受植物圍繞的綠意
「大院子裡的小森林」是植物店、也是是恆春鎮上的綠色祕密基地，在院子裡坐坐曬太陽最舒壓，有時下最流行的蕨類、空氣鳳梨、多肉植物、苔球等，彷彿真的走進一座小森林，不定期開設手作課，讓人感受被植物癒療的快樂。
【海生館】探索後場解秘大驚奇
參觀海生館不稀奇，開箱海生館後場才特別，一探大型水族館的秘密！海生館推出「魚你同行」活動，適合親子參加，了解魚的成長史，看從來沒看過的仔稚魚，還有不兇猛的小鯊魚，大人小孩很著迷。另外還有全球首座無水水族館「世界水域館」，透過虛擬實境、沉浸式互動體驗，讓人認識南北極的生物與環境。
若是想了解更多，還可以參加海生館海洋教育中心的環境教育體驗，就能參觀更特別的後場，可以近距離觀察收容救傷的保育類海龜，以及各種復育的珊瑚、小丑魚，和各式海洋生物標本，寓教於樂。
景點資訊
好好吃飯
地址：屏東縣恆春鎮東門路2巷19號
FB：好好吃飯 Jiăhó
時間：每週三公休，每月初於FB公布當月不定休日
大院子裡的小森林
地址：屏東縣恆春鎮東門路2巷19號
時間：10:00-19:00（週三休息日）
FB：大院子裡的小森林 A Little Green Shop
屏東海生館
地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號
電話：08-882-5678
網址：www.nmmba.gov.tw
時間：09:00-17:30
門票：全票450元。海洋教育中心活動需另洽08-882-5001
防疫比照中央規定隨時調整。
這篇文章 屏東旅遊｜恆春築夢地「城東大院子」 在地小食堂吃出記憶中的屏東、走進綠色基地療癒身心 最早出現於 行遍天下旅遊網