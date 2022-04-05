泡麵只會配蛋不夠看！「低調神物」老饕特愛：每次都加爆
泡麵已成為現代人最方便的飲食選擇之一，便宜、省時等特性，無論放在三餐或宵夜都相當適合，而為了增添口感，許多人都會在食用時嘗試搭配其他食物，近日有網友就詢問「大家煮泡麵最常加什麼配料」，想不到除了最經典的蛋外，某個「低調神物」許多人都愛加。
一名網友在Dcard發文提到，自己煮泡麵時，習慣加雞蛋跟青菜，且比較喜歡太陽蛋或散蛋，不太喜歡荷包蛋，偶爾奢侈一點會加起司片，原PO接著說道「前幾天去吃韓國料理也覺得泡麵很適合加魚板這類的配料，感覺吃起來很療癒人心，室友也會加韓國年糕」，好奇「大家煮泡麵最常加什麼配料」。
貼文引發熱議，網友紛紛留言表達想法，「我還是只加蛋」、「但、肉片、青菜，不敗組合」、「加貢丸很好吃」、「認真推香菇也不錯」、「火鍋料最爽啦」、「玉米罐頭」、「我以為泡麵方便就是因為不用加任何其他的東西」、「看冰箱有啥，就丟啥」、「火鍋料、菜都加，把泡麵煮得跟火鍋一樣豐富才甘願」。
除了上述配料外，留言區中「海帶芽」被許多人提及，「我必加是海帶芽跟雞蛋，但被很多人說怪」、「我都加海帶芽跟雞蛋」、「海帶芽跟雞蛋絕配，還有辣椒」、「我也愛加海帶芽，超好吃的啊」、「大推海帶芽，配豆腐好吃」、「海帶芽必加的」、「海帶芽會讓湯頭更好喝很讚」、「以為自己很怪，原來那麼多人愛海帶芽」。（編輯：張志浩）