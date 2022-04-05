陳亞蘭賣2間房拍《嘉慶君》　宣布開班傳承歌仔戲

台視60周年歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》收視口碑佳評如潮，明（6日）晚間8點將播出完結篇，陳亞蘭身兼製作與主演，劇中她與真正的母親令妃娘娘（葉麗娜飾）相認，勢必逼出全台觀眾淚水，她預告：「最後三集，嘉慶君最深愛的人，將會有悲慘結局（意指領便當）。」她笑喊已經命劇中隨從買了許多浴缸、水桶，準備陪著觀眾淚流，「這絕對是比悲傷還悲傷，比心痛還心痛。」
陳亞蘭為《嘉慶君遊臺灣》後製，每日6點出門，直到晚上10點才收工返家，「這次趁清明連假有好好休息，終於可以日睡8小時以上。」許多網友說此次《嘉慶君遊臺灣》只有30集太少了，對陳亞蘭喊想要60、80集甚至更多集數的電視歌仔戲，但也心疼陳亞蘭已經賣2棟房子籌措經費拍攝，反而關注起要如何推廣歌仔戲文化。近期陳亞蘭也親自開班歌仔戲戲曲課程，盼讓人人都都學會唱歌仔戲。
陳亞蘭日前公布劇中特效，除該劇首集嘉慶君橫渡黑水溝的大船，在棚內打出實景船體，在視覺特效上也做出真實比例的逼真3D船體模型，最特別的是武術動作場面，也在武術場次實拍的畫面加入飛針特效，豐富打鬥層次，畫面也往鮮豔的方向去調整，盡力讓實拍與特效在視覺上達到完美的平衡，希望新穎的視覺畫面能讓歌仔戲電視劇呈現出新的美學感受。