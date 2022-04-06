《黑幫少爺》愛上男大生　遭「偷桃」咬脖子超曖昧

愛奇藝首部原創泰劇《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》於本月3日凌晨首播，首集開場就是黑道少爺Kinn（Mile 飾）以初生之犢不怕虎的過人膽識，讓義大利黑手黨甘願握手言和；接下來激烈街頭槍戰讓觀眾看得屏息，Kinn被仇家追殺遇見大學生Porsche（Apo 飾）向其求救，Porsche獅子大開口索價五萬元成功將Kinn帶離混亂的打鬥現場，無視Kinn說身上現金不夠乾脆拿走他手上價值兩百萬元的名錶，也因此結下了不解之緣。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲Porsche（左）向Kinn追討救人費用。（圖／愛奇藝國際站提供）《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》故事的節奏快速，首集雙男主進度飆車，Kinn受爸爸囑咐，執意要拐Porsche當保鑣，親自找上Porsche工作的酒吧，把人蓋布袋強行帶走，無法接受黑道保鑣一職的Porsche更與Kinn單挑，卻屢屢被Kinn打倒在地居於下風，Porsche打不過一氣之下竟然使出偷桃招數襲擊Kinn重要部位，更咬上他的脖子，讓Kinn痛到表情猙獰，氣憤對著天空開槍，威脅要逃跑的Porsche，不料身手矯捷的他選擇跳河逃跑逃過一劫。兩人長達3分鐘的對手戲，讓觀眾大呼「根本是變相調情」、「兩個人動作戲都好俐落」！▲Porsche被Kinn綁到船上。（圖／愛奇藝國際站提供）▲Kinn（左）、Porsche在船上單挑打架。（圖／愛奇藝國際站提供）最終，因舅舅欠下的債務跟弟弟的學費，Porsche無可奈何地答應當黑道少爺Kinn的保鑣，兩人會因為這層關係而發展出什麼樣驚心動魄的故事呢？請鎖定每周日凌晨1點同步泰國獨播的《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》。（編輯：楊穎軒）▲為了養家，Porsche到地下格鬥場打工。（圖／愛奇藝國際站提供）▲Mile飾演黑道Kinn。（圖／愛奇藝國際站提供）▲Apo飾演保鑣Porsche。（圖／愛奇藝國際站提供）吳慷仁嘴硬「看阿妹有什麼好哭」 2秒後口罩全濕透王羽當紅「李小龍還不是咖」 火燒合約事件超轟動23歲女星公開「100cm美胸」上帝視角 i級深溝線超出畫面