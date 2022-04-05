雪隧北上傍晚回堵3公里 國5車潮估晚上8點後才漸紓解
清明連假最後一天，今（5）日國道也湧現北返車潮，下午6大路段都出現壅塞情況，其中國5從上午起宜蘭到坪林就車多壅塞，交通路高速公路局預計，要到晚上8點後才會漸紓解，而截至下午6時北向雪隧仍回堵有3公里，目前頭城到坪林車速僅38公里。
高公局表示，今日下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統至湖口、台中至台中系統、北斗至員林；國3北向高原至大溪、後龍至竹南及國5宜蘭至頭城，其餘路段大致正常。截至下午5時，國道交通量為73.1百萬車公里，預估全日交通量為112百萬車公里。
不過，今日下午2時12分，國3北向中寮隧道380.5公里發生3小客車追撞事故占用內線車道，造成回堵3公里；下午3時53分，國1北向216.5公里發生2小客車追撞事故占外側車道，造成回堵4公里；下午4時50分，國1北向226公里發生1大客與1小客車追撞事故占外路肩，造成回堵3公里，目前事故均已排除，只是3起事故均影響國道行車順暢。
而今日國5從上午起宜蘭到坪林就車多壅塞，到傍晚6時止，國5北上回堵長度主線雪隧3公里，高公局表示目前仍是車多情況，預計要到晚上8點後才會漸紓解，而至下午6時33分，頭城到坪林車速38公里。
至於國1苗栗至湖口、國3關西至大溪也是從今日中午車多，估計要到晚上8點過後才會紓解，而中部北向的國1西螺-埔鹽系統，大概會持續到晚上9點之後車多壅塞情況才會得到紓解，另國1南屯到后里路段、國3北向竹山到中興、草屯到霧峰、龍井到大甲、苑裡至香山路段在傍晚7點過後，才會逐漸紓解。