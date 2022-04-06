今日開工應援！超商咖啡半價、買40送40　手搖飲買一送一

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只限今（6）日上午10點起，單品美式、單品拿鐵（中杯、大杯）同品項買6送6，極鬆餅買6送3（限3000組），可兌換經典蜂蜜、大納言紅豆、榛果巧克力、抹茶黃豆奶霜，會員各品項限購1組。慶4000店開幕，App隨買跨店取同步祭出大杯特濃美式、特濃拿鐵買40送40，可兌換至明年12月26日；酷繽沙不限口味買4送4，可兌換至10月31日。
■7-ELEVEN
4月6日開工日咖啡全品項任選3杯7折（不含哈根達斯聯名冰沙），同步開放指定品項數位寄杯。今明兩天（6日、7日）買CITY PRIMA精品美式或拿鐵，同品項買6送3。
■萊爾富
4月6日至5月3日期間，Hi Café咖啡全品項第2杯7折，買特大杯冰美式咖啡（60元），加送厭世甜點店5款系列麵包任1款，再加贈動物湯匙1支。
■OK超商
4月6日至4月8日限時3天，推出大杯莊園級美式、拿鐵買2送2，中杯、大杯焦糖風味拿鐵與摩卡拿鐵任選第2杯半價。4月15日前到店消費任一商品，可半價加購大杯莊園級美式、拿鐵(45元、55元)。
■星巴克
4月6日至4月19日期間，全日在外送平台foodomo買兩杯特大杯那堤或焦糖瑪奇朵，其中一杯由星巴克招待。
■西雅圖極品咖啡
4月6日上午7點至晚上8點，全品項咖啡、飲品同品項第2杯半價，4月8日前用UberEats下單美式、拿鐵，享買1送1開工優惠。
■Cama café
4月6日會員買大杯拿鐵第二杯7折，買大杯黑咖啡3杯8.8折（可寄杯）。
■FLASH COFFEE
4月8日前到全門市消費，不限飲品全品項第二杯半價。APP點餐門市自取或閃電直送，鮮奶飲品免費升級鮮乳坊鮮乳。
■COMEBUY
4月10日前出示LINE官方帳號好友畫面，買大麥紅茶、大麥奶茶可免費加料（五擇一）。4月8日前用手機線上點單，到店自取全品項折5元。
■CoCo手搖飲
到LINE官方帳號領券，輕盈版楊枝甘露(M)享買一送一，每人最多獲得2張，限第2、4杯免費，優惠券只可在今（6）日使用。