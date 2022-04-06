韓劇《2521》只知南柱赫？「神演員」被翻出　出身網驚呼

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原PO說，苞娜在宇宙少女中擔任Visual、領舞，且其實早在2017年，苞娜就拍攝了她的第一部作品《最佳的一擊》-都惠利，在當中飾演一名為了出道而努力的練習生，雖然戲份不多，但是對她來講也是演員生涯的起點；而同年首次作為女主角演出的《內衣少女時代》 - 李靜熙，則飾演活潑開朗、能量十足18歲少女。
2018年，苞娜再次作為女主角出演《你的管家》- 林多榮，飾演對夢想充滿著熱誠廣告公司實習生，「這個時期這個造型真的超漂亮，但是在這部戲苞娜也獻出了螢幕初吻」；2020年出演了《Oh！三光公寓！》- 李海登，飾演被淘汰的偶像練習生後來在演藝企劃公司工作；接下來就是最近討論度爆表的《二十五，二十一》。
《二十五，二十一》拍攝時間長達7個月，而在這部戲中，金泰梨和苞娜又提前了3個月開始學習擊劍，在冬天拍夏天的場景，演員們都為此付出了大量的時間、精力，且這部戲也為苞娜帶來很大的曝光度、討論度，從一開始的客串、配角到主角，原PO身為資深粉絲，看見苞娜的進步「感到很驕傲」。
「其實苞娜不只會唱歌、跳舞以及演戲，她有HSK4級認證（漢語水平考試認證）、潛水資格證、會衝浪、會滑雪、會射箭」，原PO表示，結束了作爲演員的7個月，苞娜又即將回歸愛豆（Idol）在舞台上發光發熱，「希望大家在未來也可以多多關注不管是作為演員還是偶像的她」。
貼文一出，掀起熱議，「他的演技真的好到看不出來是Idol出身，因為我沒追韓團，那時候為了他去搜維基百科發現她竟然是女團成員，我超級驚喜」、「看2521被苞娜圈粉」、「感謝整理，寫的好詳細！也感覺得出苞娜很努力，idol和演員都隨著經驗不斷成長」、「真的看2521被她圈得死死的，真的太漂亮了而且好會演戲」、「她在2521真的很漂亮，尤其是成人後的樣子，連我是女生都戀愛了」、「那時候看2521，邊看她的哭戲都邊讚嘆，怎麼有女生可以哭得這麼漂亮，每次都被驚艷，後來才知道她是女團的成員！！！ 更驚豔了！演技好好」。（編輯：郭佩蓉）