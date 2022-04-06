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童年神級飲料「轉大人」！變身甜甜圈、起司塔：還會爆漿

▲童年神級飲料阿華田竟然「轉大人」變得很洋派，一口氣聯名Krispy Kreme甜甜圈、PABLO半熟起司塔、CHURROS吉那圈3個人氣甜點品牌，推出你沒吃過的阿華田新品！竟然還有爆漿棉花糖好驚喜。（圖／PABLO提供）
▲童年神級飲料阿華田竟然「轉大人」變得很洋派，一口氣聯名Krispy Kreme甜甜圈、PABLO半熟起司塔、CHURROS吉那圈3個人氣甜點品牌，推出你沒吃過的阿華田新品！竟然還有爆漿棉花糖好驚喜。（圖／PABLO提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-04-06 18:22:14

大家小時候一定都喝過的阿華田，以香濃的麥芽巧克力口味，堪稱童年神級飲料。這麼多年過去，阿華田沒有消失，但懷舊滋味變了？童年熟悉的阿華田竟然「轉大人」變得很洋派，一口氣聯名Krispy Kreme甜甜圈、PABLO半熟起司塔、CHURROS吉那圈3個人氣甜點品牌，推出你沒吃過的阿華田！源自瑞士的百年香濃脆酷力抹醬搭配餅乾顆粒，幫人氣甜點增添療癒巧克力香氣，竟然還有爆漿棉花糖好驚喜。

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爆漿棉花糖必吃！PABLO X 阿華田脆酷力起司塔

以半熟起司塔聞名的「PABLO」，從日本紅到來台灣展店，聯名童年神級飲料阿華田，研發3款超人氣新品，在「PABLO X 阿華田脆酷力起司塔」塔面鋪上整顆原味布丁，再擠上特製阿華田麥芽鮮奶油，最後撒滿豐富脆米粒口感的阿華田脆酷力；而「PABLO X 阿華田脆酷力冰沙」則將PABLO香濃起司結合阿華田的麥芽香氣可可，打造濃郁消暑的冰沙，邊喝還可以咬到酥香的脆酷力。

▲左起：阿華田脆酷力、PABLO X 阿華田脆酷力起司塔、PABLO X 阿華田棉花糖起司塔、PABLO X 阿華田脆酷力冰沙。（圖／PABLO提供）
▲左起：阿華田脆酷力、PABLO X 阿華田脆酷力起司塔、PABLO X 阿華田棉花糖起司塔、PABLO X 阿華田脆酷力冰沙。（圖／PABLO提供）
▲「PABLO X 阿華田棉花糖起司塔」選用阿華田雪球農心棉花糖，不只咬下會爆漿，微烤過後還直接融化在嘴裡。（圖／PABLO提供）
▲「PABLO X 阿華田棉花糖起司塔」選用阿華田雪球農心棉花糖，不只咬下會爆漿，微烤過後還直接融化在嘴裡。（圖／PABLO提供）
最後一定要推薦的是「PABLO X 阿華田棉花糖起司塔」，在方便入口的迷你塔上，放入超大顆的阿華田麥芽雪球濃心棉花糖，一口咬下可是會像熔岩般爆漿，超驚喜！建議還可以簡單烘烤一下，讓棉花糖散發微微焦糖般香氣，而且烘熱的棉花糖口感更加蓬鬆柔軟，和PABLO的香濃起司一起融化在嘴裡，幸福到不行。

螞蟻人最愛！阿華田濃郁甜甜圈配卡滋卡滋的口感

Krispy Kreme甜甜圈也與阿華田聯名，打造3款療癒夢幻的甜點和飲品，螞蟻人最愛的「抹抹阿華田」，在經典糖霜甜甜圈淋上脆酷力抹醬，還搭配一圈香濃牛奶起司與卡滋卡滋的口感，巧克力控絕對不能錯過；「阿華田餅乾甜甜圈」則淋上黑巧克力並撒滿脆酷力餅乾，再搭配經典的阿華田夾心餅乾，超華麗不手軟，一次滿足大家懷念的阿華田滋味；「阿華田夾心甜甜圈」以經典原味糖霜甜甜圈淋上香濃白巧克力，裡頭還包覆著滑順的阿華田卡士達內餡，層次相當豐富。

3/26～5/12，Krispy Kreme推出「小時候禮盒」優惠價6入270元（原價291元），12入445元（原價543元）。即日起至5/12，一杯阿華田拿鐵搭配任一顆阿華田甜甜圈，享優惠價120元。

▲抹抹阿華田（左中）、阿華田夾心甜甜圈（右中）、阿華田餅乾甜甜圈（右下）；小時候禮盒6入270元（原價291元）。（圖／Krispy Kreme提供）
▲抹抹阿華田（左中）、阿華田夾心甜甜圈（右中）、阿華田餅乾甜甜圈（右下）；小時候禮盒6入270元（原價291元）。（圖／Krispy Kreme提供）
▲童年神級飲料阿華田不只用喝的，聯名Krispy Kreme甜甜圈讓你吃好吃滿。（圖／Krispy Kreme提供）
▲童年神級飲料阿華田不只用喝的，聯名Krispy Kreme甜甜圈讓你吃好吃滿。（圖／Krispy Kreme提供）
網美必拍！濃黑系狂野阿華田脆酷巧克力吉拿圈

席捲韓國網美界的CHURROS吉那圈，以輕鬆散步在街頭可以手拿的可愛造型圈粉無數，挾帶超高人氣進駐台灣，最新攜手阿華田將經典「巧克力雙黑吉拿圈」升級，研發出濃黑系狂野脆酷巧克力口感。「阿華田酷脆力吉拿圈」將炸的金黃酥脆的吉那圈，厚厚塗抹上「阿華田脆酷力抹醬 」，吃得到獨特麥香的脆酷顆粒，只有限時一個月販售至4/15。

▲招牌巧克力雙黑吉拿圈升級為阿華田酷脆力吉拿圈。（圖／CHURROS提供）
▲招牌巧克力雙黑吉拿圈升級為阿華田酷脆力吉拿圈。（圖／CHURROS提供）
▲吉拿圈豪氣灑上濃郁阿華田脆酷力抹醬。（圖／CHURROS提供）
▲吉拿圈豪氣灑上濃郁阿華田脆酷力抹醬。（圖／CHURROS提供）

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