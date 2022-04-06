預售屋紅單轉售課房地合一稅？ 財長：還要與內政部討論
政府為打炒房，已立法禁止預售屋紅單轉售，內政部近期還是發現有違規轉售紅單的情況。由於預售屋已納入房地合一稅，紅單轉讓是否要以較嚴苛的房地合一稅課徵也引發關注。對此，財政部長蘇建榮今（6）日在立法院財委會表示，這部分還要與內政部詳細討論。
為打炒房，政府祭出房地合一稅2.0，而且從2021年7月1日以後預售屋交易視同房地交易，以持有時間計算課稅，稅率在15%至45%，內政部亦禁止預售屋紅單轉售，只是內政部今年3月底進行稽查仍發現有買受人違規轉售紅單。
其實，過去個人紅單轉售交易所得列入財產交易所得，且計入綜合所得稅，適用5%至40%綜所稅率。不過，由於預售屋已納入房地合一稅，預售屋紅單交易所得是否也應採嚴苛標準，納入房地合一稅課徵，今日在立法院財委會也引發立委關注。
財政部長蘇建榮也坦言，雖然已立法禁止預售屋紅單轉售，但私下確實還是有在轉售的情況，紅單轉售交易所得是否納入房地合一課稅，這部分還要與內政部詳細討論。
蘇建榮進一步說明，主要是預售屋紅單只是權利，沒有房屋標的，因此會進一步與內政部討論。另據賦稅署的說法，房地合一稅2.0在去年7月上路至今，紅單交易件數不多，也還未過了核課期間，仍可輔正處理。也就是說，財政部在內政部確認後，若認定紅單等同於預售屋屬性，就可以房地合一稅2.0課徵。