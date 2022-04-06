基隆類普篩揪4確診者！快篩陽性採陽率100% 2感染源不明
國內疫情持續延燒，基隆市政府5日起開始執行「全民防疫愛心篩檢」，基隆市長林右昌今（6）日表示，已有4人快篩陽性後經PCR核酸檢測全確診，其中2例感染源不明，市府已立即啟動疫調，預估今日可能會接到更多通報。
基隆市「全民防疫愛心篩檢」在5日13時30分起至9日，針對設籍與住在基隆市的18歲以上民眾，分區域、分類別、規劃時序，分批發放13萬570劑快篩試劑，希望能儘早揪出潛藏在社區的無症狀感染者，昨日配發到29個里共4240劑，在下午5時全數發送完畢。
基隆市長林右昌指出，市府執行的愛心篩檢，昨天接獲4例快篩陽性通報，安排PCR採檢後4例均為陽性，快篩陽性後的採檢陽性率昨天是100%，其中2例感染源不明，市府立即啟動疫調等措施，快速阻斷傳播鏈。
林右昌說，今天應該會有更多民眾進行篩檢，並輪由七堵區和中山區發送試劑，可能會接到更多通報，市府將繼續執行這項任務，其中一名為市府同仁，他則表示，市府一早就啟動分流機制，也會針對這名同仁進行相關疫調。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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