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基隆類普篩揪4確診者！快篩陽性採陽率100%　2感染源不明

▲基隆「全民防疫愛心篩檢」昨日開跑，市長林右昌表示已有成果。（圖／翻攝自林右昌臉書直播）
▲基隆「全民防疫愛心篩檢」昨日開跑，市長林右昌表示已有成果。（圖／翻攝自林右昌臉書直播）

編輯中心／綜合報導

2022-04-06 11:54:17

國內疫情持續延燒，基隆市政府5日起開始執行「全民防疫愛心篩檢」，基隆市長林右昌今（6）日表示，已有4人快篩陽性後經PCR核酸檢測全確診，其中2例感染源不明，市府已立即啟動疫調，預估今日可能會接到更多通報。

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基隆市「全民防疫愛心篩檢」在5日13時30分起至9日，針對設籍與住在基隆市的18歲以上民眾，分區域、分類別、規劃時序，分批發放13萬570劑快篩試劑，希望能儘早揪出潛藏在社區的無症狀感染者，昨日配發到29個里共4240劑，在下午5時全數發送完畢。

▲ 基隆「全民防疫愛心篩檢」發放時間。（圖／林右昌臉書）
▲ 基隆「全民防疫愛心篩檢」發放時間。（圖／林右昌臉書）
▲ 基隆「全民防疫愛心篩檢」。（圖／林右昌臉書）
▲ 基隆「全民防疫愛心篩檢」陽性確診通報流程。（圖／林右昌臉書）
基隆市長林右昌指出，市府執行的愛心篩檢，昨天接獲4例快篩陽性通報，安排PCR採檢後4例均為陽性，快篩陽性後的採檢陽性率昨天是100%，其中2例感染源不明，市府立即啟動疫調等措施，快速阻斷傳播鏈。

林右昌說，今天應該會有更多民眾進行篩檢，並輪由七堵區和中山區發送試劑，可能會接到更多通報，市府將繼續執行這項任務，其中一名為市府同仁，他則表示，市府一早就啟動分流機制，也會針對這名同仁進行相關疫調。（編輯：林莞茜）

▲ 基隆「全民防疫愛心篩檢」。（圖／林右昌臉書）
▲ 基隆「全民防疫愛心篩檢」。（圖／林右昌臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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