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網路賣酒罰則過輕　財長：必要時修法且累犯可處停業

▲針對立委批評網路賣酒裁罰過輕，財政部長蘇建榮表示必要時可修法，累犯最重可處停業。（圖／資料照，記者葉政勳攝）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
▲針對立委批評網路賣酒裁罰過輕，財政部長蘇建榮表示必要時可修法，累犯最重可處停業。（圖／資料照，記者葉政勳攝）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

記者顏真真/台北報導

2022-04-06 12:11:45

現行法令規定網路禁止販售、轉讓酒品，但民進黨立委沈發惠今（6）日在立法財委會質詢時指出，網路仍可看到賣酒業者，甚至宣傳可透過AI辨識身分辨識，成為創業模式，而且檢舉次數與裁罰次數及金額根本不成比例，裁罰也過輕。對此，財政部長蘇建榮表示，未來必要的話可以修法，累犯最重可處停止營業。

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沈發惠指出，根據《兒童及少年福利與權益保障法》第43條第1項規定，兒童及少年不可吸菸、飲酒、嚼檳榔，第3項亦規定任何人均不得販賣、交付或供應菸酒給兒童及少年。而依此在《菸酒管理法》第30條第1項亦規定，酒之販賣或轉讓，不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辯識購買者或受讓者年齡等方式為之，這規定很清楚，也與《菸害防治法》是一樣

不過，他發現去年（2021）年網路賣酒案件檢舉與裁罰案件都爆增，不知是因疫情宅在家時間多？還是網路販售酒品已突破法令，但去年所有案件964件，5成以上都集中在台北市及新北市，而且台北市檢舉多、裁罰少，台中是檢舉29件卻裁罰93次。對此，財政部長蘇建榮表示，這應該是時間落差，一般要經過確認程序才會開罰。

沈發惠在現場更直接點名生活市場在網路首頁就看得到賣酒，甚至還接受媒體採訪宣稱，首創AI辨識身分驗證賣酒是創業模式，可以這樣做嗎？蘇建榮則回應「這都是違法的、不可以的」，台北市政府財政局已經在今年2月9日及3月14日依《菸酒管理法》第55條規定，分別裁罰1萬元及3萬元，如果日後再犯就是按次處罰，第3次以後就要處罰5萬元以上。

蘇建榮還說，生活市集曲解法律的意思，網路販賣酒是法所不許，不論是否可以身分辨識，也會請各地方衛生局及財政局持續裁罰查，依現行法規就是按次處罰，第一次1萬元、第二次3萬元，第三次以上就是每次罰5萬元。

沈發惠則認為，這個案子政府目前才罰4萬元，《菸酒管理法》是開玩笑的嗎？你們多久知道有大規模網路賣酒並自稱創業典範？法規要不要檢討？蘇建榮說，今年1月就已知道，也坦言這會造成不公平競爭，他強調，「這部分我們一定會處理，該修法就修法，未來必要的話，我們可以修法，累犯最重可停止營業」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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