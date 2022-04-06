打破地方派系政治把持　時力拋修法設「不分區議員」

民進黨團總召柯建銘原本有意推動《地方制度法》修法，促成新竹縣與新竹市合併升格，一度要立法院臨時會強行逕付二讀，引發在野黨強烈反彈，質疑是讓新竹市長林智堅參選升格後的大新竹市長。雖然《地方制度法》修法並未排入本會期內政委員會審查，時代力量今（6）日仍拋出修法推不分區議員構想，以避免區域議員遭到特定派系利益把持。
行動時代智庫「行動時代辦公室」今日舉行「大新竹喊停，行政區劃改革不能停」記者會，立委王婉諭表示，若是真的為了台灣的發展著想，不該在選舉年才決定要不要合併或升格，她認為地方議員選舉有需要調整，因為地方議員長期遭到派系所把持，導致監督政策、施政與與預算都無法執行，只是在乎派系利益有無兼顧到。
王婉諭表示，各選區應該思考是否設立不分區議員，讓不分區議員能著重監督政府施政與呈現政黨理念，因為複數選區制度下很多議員往往只要鞏固某些特定區或特定團體，而無法有效把關。
王婉諭指出，這樣的制度變革為了避免引發擔憂，可以討論是否應該採取漸進式處理，以及該如何達到目的，這些是《地方制度法》與《財政收支劃分法》修法之外必須檢討的方向。
王婉諭會後受訪補充表示，不分區議員制度希望能朝修法方向推動，但還沒具體提出法案，這牽涉到《地方制度法》與《選罷法》修法，其實不是她首先拋出議題，過去民進黨立委也曾提出過；此外，不只是不分區議員，選舉保證金門檻也可以拿出來討論，過去每次選舉年都被提出來討論，許多有志向想從政的年輕人因為保證金制度而被綁架住。