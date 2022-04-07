旗津券引爆消費人潮　旗津商機回溫攤商有感

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對旗津券提振商圈效益，高雄市旗后商圈發展協會理事長陳昱宏表示，「旗后商圈攤商比例高，收旗津券的感覺都相當不錯，反應業績成長多達五、六成！」他所經營的海產店也成長兩、三成，至於使用旗津券消費佔比約五成，尤其是假日使用旗津券的客人有比較多，他肯定旗津發放期間的成效有幫助到業績成長，也確實帶來人潮。
觀光客必訪的旗后觀光市場自治會會長陳清雄則說，會員反映都覺得旗津券還不錯，與過年業績跌落谷底慘況相比，旗津券推出已幫助業績回溫至少五、六成，「對業績提升真的有幫助，都蠻滿意的，感謝市長陳其邁有推出旗津券！」他盼旗津券發送結束後，市府還是要幫忙多推廣旗津，透過建設與活動多活絡旗津，盼能全面恢復正常。
旗后觀光市場內的飛天魚攤商江小姐樂觀表示，「旗津是高雄市的一顆珍珠」，肯定旗津券效益，消費者使用狀況蠻踴躍的，很多人搭船拿到一百元旗津券，多會自掏腰包再多買兩、三百元的商品，真正有提升消費效應，也帶動業績成長約兩成，刺激人潮真的回籠提升，假日人更多有成長到三、四成，可收到幾百張旗津券，感謝市長陳其邁的旗津券方案。
住苓雅區民權路的張小姐一家五人趁連假最後一天到旗津玩，搭船時領到共500元旗津券。她說排隊沒有排很久，領到旗津券真的很開心，全家人逛街看路邊看有什麼好吃好喝的就買來吃，肯定旗津券使用沒限制非常好用。她說旗津券對促進商機一定有影響，他們會自己加碼多拿一點出來消費。
在高雄讀書的李小姐和男友孫先生也是搭渡輪時才知道有旗津券可以領，領到時有點意外，共拿到200元旗津券，但隨即已花320元。孫先生說，「旗津券有帶動促進消費意願，拿到100元多花會花得更甘願一點。」
經發局長廖泰翔表示，旗津券發送至4月5日結束，感謝民眾熱烈支持，不分平假日到旗津吃美食賞美景，以實際消費支持在地商家業績普遍提升，跟市府一起挺旗津。他說旗津券可在當地消費使用至今年8月31日，市府已規劃周周有活動、優化觀光軟硬體建設等方案，持續幫助提升旗津商機。