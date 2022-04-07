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名家論壇》黃至堯／企業擴張加速器（CVC）

▲企業創投是企業常用的擴張方法之一。（示意圖／取自unsplash）
▲企業創投是企業常用的擴張方法之一。（示意圖／取自unsplash）

文/黃至堯

2022-04-07 10:56:01

企業創投（Corporate Venture Capital，簡稱CVC）是企業常用的擴張方法之一。係透過在企業內部成立專責投資部門，投資外部具創新潛力的公司，以彌補內部研發及技術不足問題，為企業外尋找第二、第三成長曲線。

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根據 CB Insights Global CVC Report指出， 2020 全球 CVC 共完成 3359 筆投資交易，總金額達 731 億美元。2019 至 2020 ，CVC 交易總量下降 1.7%，而金額卻上漲 24%，創下近 5 年新高。更值得關注的是，CVC 參與的投資在所有 VC 投資中佔 24%。

主業競爭，通過投資上下游及相關產業鏈成為企業高速成長很重要的一環，很多老闆找我找 “投資長” ，結果往往是薪資太低不敢用，薪資太高又猶豫<不確定能否創造績效。我個人認為如果招個投資長就能幫助公司實現高速增長，不現實呀 哈哈

硅谷科技公司，如IBM、Google、高通、微軟以及亞馬遜等，及中國平安及阿里巴巴等等都有CVC，透過併購及轉投資，快速取得轉型及擴張的關鍵技術或必要市場，維持企業增長的動能。

友侖集團（專注數字化高科技企業投資）創辦人，曾擔任SBI集團（原軟銀投資）董事及SBI中國董事長李沛倫先生，對中、美、日市場股權投資、兼併收購及戰略規劃等領域超過20年實踐經驗，對CVC有深刻的洞察理解。他告訴我：CVC絕對不是單獨個人或內部閉門造車，而是全球視野的專業團隊的合縱連橫。高度變化的時代，CVC更要结合企業短中長期戰略目標，最终實現企業創新和長足發展。

Q1：CVC與傳統創投的差別在哪？

(1)    投資策略觀點不同

CVC從企業戰略高度去思考投資方式與標的，像是在拼拼圖。CVC投資也許個別看起來沒有特別好，但整合集團/公司內的資源，拼湊在一起就可能是一塊美麗圖案。戰略思維與投資標的同等重要。

除了大型創投有能力創建自己的投資組合(投資多於20個以上)，會考量到各投資組合的配搭策略外，多數的創投都是側重於投資標的財務報酬的極大化。

(2)    投資週期長短不同

CVC 對投資報酬率沒有創投來得大，但對與公司策略的對接與落地有時效要求。簡單說，就是要快點用，讓新元素加進去後能加速策略推進以及整間集團/公司的營利增長。

創投就像在養牛，不急著賣。創投找好農場、飼料、管理人等好生養著牛。在它長得最健壯的時候，以高價賣出，獲利了結出場。一般來說，投資週期為5~7年。

(3)    對風險承受度不同

CVC資金是從集團母公司盈餘/轉投資而來，本質還是以集團報酬極大化來思考。所以從整體戰略思考框架來說，相對謹慎。近年CVC參與前期種子輪金額逐年下降，取而代之是投資中後期的大案子(mega deal)為主，也反映出CVC對於風險考量較一般創投高。

而創投背後的金主(Limited Partner，LP)，本來就是一群資本家，對投資高風險的項目早有預期，創投又稱作風險投資，高風險已隱含在名稱中。

Ｑ2：CVC的團隊大多具備什麼樣的能力？

知名“創業導師” Michael 黃柏翰畢業於知名商學院，擁有豐富股權投資與併購經驗，曾服務於知名集團及投行，目前專注個人品牌IP新創事業。Michael强调CVC需要從集團角度考量投資布局，非單純看單一投資報酬率，因此需要以下3大能力:

(1) 投資的專業知識

這是最基本的能力，從財報分析，股權評估，商業盡職調查等都要有一定基礎

(2) 對集團業務有一定理解

投資的項目必須賦能集團業務或創造不同的商業架構，對集團轄下不同業務要有一定理解程度，才能有效地進行串接

(3) 要對戰略與商業模式認知

這是CVC最重要能力，缺少了這一項能力，就難以用集團戰略高度去思考投資項目的價值。

Q3: 為甚麼CVC在企業界受到重視 ?

由於轉型的迫切感加上內部技術養成跟不上市場變化，加上國際競爭激烈，迫切需要向外尋找適合當地市場的know-how。好案子人人搶，CVC需搭建在董辦層級，除搶時間，也可跟決策者直接溝通。Michael 老師目前正在協助海外大健康企業與中方建立合資公司，將海外創新技術引進大陸，通過合資公司渠道快速落地。如果自行尋找渠道，一來很難有這樣的資源，自行摸索極可能錯失市場，達不到預期的效用。

用小錢，取得轉型的大利

傳統製造業意識到過去20年不斷遷移，低成本不再管用，未來只能靠轉型升級，透過CVC可將成熟企業和新創結合。既有企業發展到一定規模，靈活性會受限，不會跑得比新創快。與其把新創當競爭，不如互補，一來鼓勵新創公司發展，再者協助企業轉型，達成雙贏。


●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

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